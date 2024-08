Flamengo perde para o Bolívar na altitude, mas vai às quartas da Libertadores

Flamengo, do atacante Carlinhos, não foi eficiente no ataque, mas suportou a pressão e fez valer o regulamento para se classificar às quartas de final - (crédito: Aizar Raldes/AFP)

Com sofrimento, o Flamengo avançou para as quartas de final da Libertadores. Nesta quinta-feira, o Rubro-Negro perdeu por 1 x 0 para o Bolívar, pelo jogo de volta da competição, na altitude de La Paz. Como venceu no duelo de ida por 2 x 0, poderia perder por um gol. Bruno Sávio, aliás, marcou o único gol do adversário. O Fla fez um primeiro tempo consciente, mas cansou na etapa final e se segurou como pôde. Rossi fez defesas importantes para seguir vivo na disputa.

Com o resultado, o Flamengo agora enfrenta o Peñarol, do Uruguai, pelas quartas de final da Libertadores. Os confrontos vão acontecer entre 18 a 25 de setembro. Entretanto, o Rubro-Negro ainda tem Copa do Brasil e Brasileirão para focar.

Jogo consciente

A expressão “soube sofrer” se encaixou no primeiro tempo do Flamengo. A altitude, além do Bolívar, também foi adversária nesta noite. O time rubro-negro por ataques por mais que o Bolívar não tenha feito uma pressão avassaladora. A equipe conseguiu as melhores chances com Gerson e Carlinhos, porém pecou no passe final. Poderia, aliás, até mesmo sair na frente no placar. Os bolivianos, por sua vez, buscaram jogadas pelas laterais, bolas na área e inversões. Bruno Sávio e Ramiro Vaca, aliás, foram os mais agudos da equipe de La Paz, entretanto, sem final feliz.

Fla cansa, mas garante classificação

Na volta para a segunda etapa, o Bolívar foi para cima por conta do placar agregado. Ramiro Vaca logo conseguiu a primeira oportunidade. No entanto, o Flamengo conseguiu respondeu em chute de Ayrton Lucas, mas saiu por cima do gol. E teve resposta mais eficiente. Bruno Sávio acertou no travessão e, logo depois, abriu o placar de cabeça após cruzamento de Fábio Gomes. Depois disso, o time da casa arriscou mais finalizações de fora da área, enquanto os brasileiros, já desgastados, tentavam se segurar. Tite recuou e protegeu ainda mais o setor defensivo. Mas Henry Vaca quase ampliou a diferença, porém Rossi fez grande defesa. No fim, Anderson Jesus ainda foi expulso por derrubar Bruno Henrique lance que poderia ser gol. Mas o Fla conseguiu segurar até o fim e avançar na competição.

BOLÍVAR x FLAMENGO

Jogo de volta das oitavas de final da Libertadores

Local: Estádio Hernando Siles, La Paz (BOL)

Data-Hora: 22/8/2024, 21h30 (de Brasília)

BOLÍVAR: Lampe; Jesús Sagredo (Yomar Rocha, 22’/2°T), Orihuela, Anderson de Jesus e José Sagredo; Justiniano, Saucedo (Henry Vaca, 27’/2°T) e Vaca; Fábio Gomes, Bruno Sávio e Oviedo. Técnico: Flávio Robatto.

FLAMENGO: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Léo Ortiz, De La Cruz (David Luiz, 27’/2°T) e Gerson (Evertton Araújo, 34’/2°T); Luiz Araújo e Carlinhos (Bruno Henrique, 28’/2°T). Técnico: Tite.

Gols: Bruno Sávio, 11’/2°T (1-0);

Árbitro: Yael Falcón (ARG)

Auxiliares: Facundo Rodríguez (ARG) e Maximiliano del Yesso (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Cartão amarelo: Anderson Jesus (BOL), De La Cruz, Gerson (FLA)

Cartão vermelho: Anderson Jesus (BOL)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.