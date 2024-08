Série B: Coritiba derrota Sport e volta a sonhar com o acesso

Bruno Melo comemora seu gol, que definiu a vitória do Coritiba sobre o Sport - (crédito: Foto: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba voltou a sonhar com o acesso para a elite do futebol brasileiro. Isso porque derrotou por 1 a 0 o Sport na noite desta quinta-feira (22), pela 22ª rodada da Série B. Bruno Melo anotou o gol solitário na Arena Pernambuco e que confirma o bom momento do time alviverde.

Sob o comando de Jorginho, a equipe paranaense engatou a segunda vitória consecutiva fora de casa na Segunda Divisão. Já o Leão se depara com mais um tropeço e segue sem conseguir se reaproximar do G4. Contudo, os rubro-negros ainda têm duas partidas a menos em relação ao Vila Nova-GO, que fecha a zona de acesso.

Com os resultados positivos diante de Brusque e, agora, Sport, ambas na condição de visitante, o Coxa chega a 30 pontos e ganha ânimo para a sequência da competição. Ocupa, portanto, o 11º lugar. Já os pernambucanos estacionam nos 32 pontos, aparecendo em nono na tabela.

Os times voltam a campo na próxima terça-feira (27). O Leão da Ilha visita o Brusque às 21h (de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis. O Coxa, por outro lado, recebe o Avaí, às 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.