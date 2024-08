Cruzeiro vence Boca Juniors nos pênaltis e vai às quartas da Sul-Americana

Matheus Henrique marcou o primeiro gol do Cruzeiro na vitória sobre o Boca Juniors, no Mineirão - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro está nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Após vencer o Boca Juniors, da Argentina, por 2 a 1, a Raposa venceu nos pênaltis por X a Y, nesta quinta-feira (22), no Mineirão, pela volta das oitavas. O time celeste jogou com um a mais por 90 minutos, chegou a abrir 2 a 0, mas sofreu um gol no fim do primeiro tempo e não conseguiu furar a retranca argentina. Assim, a decisão caminhou para as penalidades e o time mineiro venceu por 5 a 4. O próximo adversário será o Libertad, do Paraguai.

Cruzeiro se impõe com um a mais, mas vacila no fim

O Cruzeiro recebeu um presente com menos de um minuto de jogo. O lateral-direito Advíncula foi expulso após fazer uma falta dura com 15 segundos em Lucas Romero e deixou o Boca Juniors em apuros. Sendo assim, a Raposa se animou, subiu a marcação e, numa roubada de bola em cima de Figal, que tinha acabado de entrar, Matheus Henrique aproveitou rebote de Sergio Romero para abrir o placar.

Com menos de dez minutos, o Boca Juniors tinha um a menos em campo e viu o Cruzeiro acabar com a sua vantagem. O time argentino ainda teve uma chance com Zenón após falha de Zé Ivaldo na saída de bola, mas não aproveitou. Dessa forma, a Raposa puniu quando teve outra chance. Após cobrança de escanteio, Walace ampliou aos 20 minutos, e colocou o time mineiro em vantagem no agregado.

Com a vantagem numérica e no placar, o Cruzeiro relaxou. O time abusou do preciosismo no último terço e só conseguiu levar perigo apenas mais uma vez, com Lautaro Díaz, que acertou a trave. O Boca Juniors, por sua vez, começou a ganhar confiança. Giménez precisou de duas finalizações para acertar uma e descontar o placar, aos 47, e deixar tudo igual nas oitavas de final.

Cruzeiro não fura retranca, mas leva a melhor nos pênaltis

A decisão ficou para o segundo tempo, que começou com os ânimos aflorados. O clima de tensão se manteve durante toda a etapa, o que resultou em muitas faltas, passes errados e erros técnicos dos dois lados, além de poucas oportunidades. Em uma das poucas vezes que a Raposa colocou a bola no chão, Matheus Pereira quase fez um gol de placa, mas a trave roubou a cena. Nos acréscimos, o time celeste ensaiou uma pressão, mas Romero salvou os argentinos e levou a disputa para os pênaltis.

Nas penalidades, todos acertaram as primeiras nove cobranças. William, Matheus Henrique, Marlon, Dinenno e Barreal não deram chance para Romero. O Boca Juniors, por sua vez, respondeu com gols de Rojo, Lema, Blanco e Figal. Porém, na última cobrança, Merentiel isolou e confirmou a classificação do Cruzeiro às quartas de final da Sul-Americana.

Cruzeiro 2 (5) x (4) 1 Boca Juniors (ARG)

Jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana

Data: 22/08/2024

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki Bruno (Marlon, min. 18’/2ºT); Walace (Kaio Jorge, min. 32’/2ºT), Lucas Romero (Barreal, min. 10’/2ºT), Matheus Henrique e Matheus Pereira; Lautaro Díaz (Arthur Gomes, min. 18’/2ºT) e Dinenno. Técnico: Fernando Seabra

Boca Juniors: Sergio Romero; Advíncula, Lema, Marcos Rojo e Blanco; Pol Fernández (Belmonte, min. 38’/2ºT), Martegani (Figal, min. 4’/1ºT), Medina e Zenón (Medel, min. 22’/2ºT); Merentiel e Milton Giménez (Saracchi, min. 38’/2ºT). Técnico: Diego Martínez

Árbitro: Wilmar Rondán (COL)

Assistentes: Jhon A. Leon e John Gallego (Ambos Colômbia)

VAR: Juan Lara (CHI)

Gols: Matheus Henrique, aos 8′ do 1ºT (1-0); Walace, aos 20′ do 1ºT (2-0)

Cartões amarelos: Zé Ivaldo, Matheus Henrique e Matheus Pereira (CRU); Medel, Marcos Rojo, Blanco, Pol Fernández, Zenón e Milton Giménez (BOC)

Cartões vermelhos: Advíncula (BOC)*

*Expulso por jogo perigoso, aos 45 segundos do primeiro tempo, após acertar o adversário no tornozelo

