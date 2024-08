Rossi destaca classificação do Flamengo: ‘Fizemos o resultado em casa’

Rossi exalta classificação do Flamengo - (crédito: Foto: Aizar Raldes/AFP via Getty Images)

O Flamengo avançou para as quartas de final da Libertadores nesta quinta-feira. Os rubro-negros perderam para o Bolívar, por 1 a 0, mas se classificaram pelo placar agregado de 2 a 1, graças ao triunfo no Maracanã. O goleiro Rossi foi um dos destaques da partida e exaltou a classificação.

“Muito feliz pela classificação. Sabíamos que era uma partida de 180 minutos. Fizemos o resultado na nossa casa, mas o Bolívar é perigoso aqui. Fez uma grande competição”, disse o argentino.

Rossi destacou que o Flamengo tentou fazer uma marcação alta e conseguiu impedir as ações do Bolívar durante grande parte da partida.

“Nós viemos a campo tentando marcar alto, para impedir os avanços deles. Acho que fomos bem e conseguimos sair com a classificação”, declarou.

Com defesas decisivas, Rossi se destacou, especialmente nos momentos finais da segunda etapa. Aos 37 minutos, o goleiro espalmou um chute de Vaca, que ainda tocou no travessão. E aos 41 minutos, Oviedo cabeceou com perigo, mas o argentino segurou firme, assegurando a classificação para as quartas de final.

Com o resultado, o Flamengo agora enfrenta o Peñarol, do Uruguai, pelas quartas de final da Libertadores. Os confrontos vão acontecer entre 18 a 25 de setembro. Entretanto, o Rubro-Negro ainda tem Copa do Brasil e Brasileirão para focar.

