Tite vê Flamengo superior contra o Bolívar e cita até esposa que o ‘aturou’ em fase decisiva

O Flamengo perdeu por 1 a 0 para o Bolívar, mas avançou às quartas de final da Libertadores por conta do jogo de ida no Rio de Janeiro. Após a derrota, o técnico Tite afirmou que o Rubro-Negro foi o melhor nos “200 minutos”, mas expôs as dificuldades de se jogar na altitude.

“O tempo é até amanhã. No futebol você não tem tempo, e as coisas são muito rápidas. Dos atletas, estou eu aqui ofegante, talvez com a pulsação maior do que o normal, mas em cima de uma circunstância daquilo que falei para os diretores do Bolívar: houve um sorteio e, para mim, talvez essas duas equipes merecessem passar. Nós vencemos e merecemos vencer nesses 200 minutos”, disse antes complementar.

“O que nós jogamos no primeiro jogo e o que a gente teve de aplicação hoje num momento muito difícil. Talvez seja redundante, mas não é demérito jogar em La Paz. Mas a altitude suga, drena e absorve. No fim do jogo, nosso time respirava, mas não dava. Não dava para recuperar. Foi também em cima do melhor futebol, da melhor equipe e em cima da recuperação”, disse o treinador.

Tite já projeta um duelo importantíssimo contra o Peñarol. Além disso, citou o quanto Rose, sua esposa, vem sofrendo com falta de atenção durante esse período decisivo do Flamengo.

“Outro jogo muito grande. Flamengo e Peñarol. Não posso ser simpático porque estou acompanhando 99,9% de Flamengo e 0,1% sobra para esposa, que tem que aguentar um cara chato, que perdeu o jogo de domingo, que chegou muito mal em casa. Não conseguia conversar com ela, que talvez não fosse o marido que gostaria que tivesse. Eu sou torcedor do Flamengo, ela também é torcedora do Flamengo. Ela teve que me aguentar todos esses dias. Para falar mais de humanidade, esse carinho tem que ser dado para ela. Ela me acolheu com a minha tromba e com a minha tristeza, para ter agora essa felicidade com vocês”, dssise.

Chances mais claras?

O técnico do Flamengo, aliás, destacou que a equipe teve as chances mais claras durante o jogo e tenta encontrar mais equilíbrio.

“Tivemos as melhores oportunidades, as mais claras. O volume foi deles. Mas tivemos Gerson no primeiro tempo, Ayrton no segundo, chances claras. Em cima de uma estratégia. Não estou dizendo que não deva haver jogo, mas temos que encontrar alguma forma, que não sei, para que seja mais equilibrado. A equipe se desmancha ao longo do jogo. Tal qual o Lampe fez lá, o Rossi fez aqui também”, ressaltou.

E agora

Com o resultado, o Flamengo agora enfrenta o Peñarol, do Uruguai, pelas quartas de final da Libertadores. Os confrontos vão acontecer entre 18 a 25 de setembro. A primeira partida será no Maracanã, no Rio de Janeiro. A volta, em Montevidéu. Entretanto, o Rubro-Negro ainda tem Copa do Brasil e Brasileirão para focar.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.