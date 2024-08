Palmeiras deixa de arrecadar valor milionário com premiações

As eliminações precoces do Palmeiras na Copa do Brasil e na Libertadores vão causar um forte impacto nos cofres do clube. Afinal, com as quedas nas competições o Verdão deixou de ganhar R$13,9 milhões em premiações que estavam previstas para esta temporada.

Afinal, no começo do ano, a diretoria planejava chegar ao menos nas quartas de final das duas competições. Entretanto, a equipe acabou eliminada para o Flamengo, na Copa do Brasil e para o Botafogo, na Libertadores. Os R$14 milhões são especificamente de premiações impostas. Contudo, o Palmeiras também deixa de ganhar em bilheteria, que também é uma das grandes fontes de renda do clube.

A Copa do Brasil é sentida já que é a competição que mais paga em premiação. Seguir em frente no torneio, significava uma quantia gorda entrando nos cofres do clube de maneira mais fácil. Já na Libertadores, o Palmeiras acabou sendo pego ”de surpresa” já que foi a primeira vez que o clube caiu no torneio continental antes de uma semifinal.

Contudo, o desempenho esportivo abaixo do esperado terá menos impacto nas finanças alviverdes por conta das vendas de jogadores realizadas na temporada. Afinal, só em 2024, o Verdão arrecadou R$ 236 milhões em transferências de atletas no primeiro semestre. A expectativa era somar R$57 milhões. Tanto que o Palmeiras fechou o primeiro semestre com um superávit de R$25 milhões.

Assim, resta apenas o Campeonato Brasileiro para o Palmeiras disputar. A equipe está na terceira colocação, com 41 pontos somados e vai em busca do tricampeonato.

