Corinthians não vence no Brasileirão há mais de um mês

O Corinthians vive grande momentos nas copas. Afinal, a equipe está classificada para as quarta de final da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Contudo, o Timão não consegue repetir as boas atuações no Campeonato Brasileiro, torneio onde não vence há mais de um mês.

A última vez que o Corinthians venceu no Brasileirão foi no dia 21 de julho, logo no início de trabalho do técnico Ramón Díaz. O Timão venceu o Bahia por 1 a 0, fora de casa. Desde então, são cinco jogos, com quatro empates e uma derrota. A sequência fez com que a equipe voltasse para a zona de rebaixamento.

É a segunda pior marca da equipe na temporada, apenas atrás dos nove jogos sem triunfos que resultaram na queda de António Oliveira. São apenas 22 pontos, quatro vitórias no total e a 17ª posição, abrindo a zona de rebaixamento. Aliás, o Vitória, primeiro time fora da zona de descenso, está na frente do Corinthians apenas pelo número de triunfos.

Assim, o número de vitórias é algo que preocupa o Corinthians neste momento. E para o lateral-direito Fagner, o Alvinegro não pode demorar para reagir na competição.

“Tem que começar no próximo jogo para a gente não sofrer até o final. Aí sim, a gente tira o time dessa situação para conseguir coisas melhores nas copas, que temos condições”, disse Fagner.

O Corinthians volta a campo contra o Fortaleza, vice-líder da competição neste domingo (25). O duelo acontece às 16h, na Arena Castelão, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro.

