Presidente do Santos recusa proposta do Botafogo por Jair

Santos recusa proposta do Botafogo pelo zagueiro Jair - (crédito: Foto: Raul Baretta/Santos)

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, revelou que recusou a proposta do Botafogo pelo zagueiro Jair. O mandatário confirmou a recusa em suas próprias redes sociais e disse que, se o clube carioca quiser o defensor, terá que pagar a multa rescisória. O valor gira em torno de R$ 386,7 milhões, enquanto a oferta do Glorioso era de R$ 67 milhões.

“A minha filosofia de trabalho, comprovada em gestões anteriores, é de revelar atletas e conquistar títulos. Desta forma, recusei a proposta do zagueiro Jair, como outras de milhões por atletas deste elenco. Se realmente continuarem insistindo no interesse que paguem a multa, já que o seu contrato foi renovado mês passado até 2027”, escreveu Marcelo Teixeira.

O principal fator para que Jair entrasse na mira do Botafogo é sua pouca idade, mas considerado muito promissor. Ele tem apenas 11 jogos disputados pelo Santos no ano, mas assumiu a titularidade após Joaquim ser vendido para o futebol mexicano. Assim, o jogador vem fazendo dupla com o veterano Gil na Vila Belmiro.

O Santos chegou a abrir negociações com a equipe de John Textor e tinha até um alvo para substituir o jogador caso a transação se concretizasse. O Peixe não revelou o nome, mas já estava preparado para a saída de seu defensor.

Jair é destaque no Santos em 2024

Jair é cria da base do Santos e soma convocações para seleções de base. Ele tem nove jogos pelo Peixe na Série B e foi titular nas últimas partidas na competição.

