Manchester City anuncia retorno de Gündogan após passagem pelo Barcelona

O Manchester City anunciou, na manhã desta sexta-feira, o retorno de Gündogan após a passagem de um ano pelo Barcelona. Com isso, o alemão chega aos Citizens sem custos de transferência, assinou contrato por uma temporada, até junho de 2025, podendo renovar por mais um ano, de acordo com a imprensa europeia.

“Quando você sai deste lugar, se dá conta do que fez. Se dá conta do quão incrível foi este período. Se dá conta de como este clube é grande. O melhor clube do mundo. Eu não quero que isso soe nostálgico, ainda é sobre competir, ainda é sobre ter aquela direção, ainda é sobre tentar ser a sua melhor versão, e essa é a ambição que eu ainda tenho”, disse Gundogan.

O Barcelona preferiu liberar o atleta mesmo com mais dois anos de contrato pela frente, pois pretende aliviar a folha salarial e abrir espaço para outras contratações. O jogador se despediu dos espanhóis nas redes sociais e citou a “situação difícil” do clube.

“Vim aqui para enfrentar um novo desafio emocionante e estava pronto para isso. Dei tudo para lutar pela equipe e pelo clube da melhor maneira possível em uma temporada difícil e estava ansioso para ajudar meus companheiros na nova campanha. Agora estou saindo em uma situação difícil, mas se minha saída pode ajudar financeiramente o clube, fico um pouco menos triste. Desejo o melhor para a temporada e para o futuro. Os torcedores merecem levar este grande clube de volta ao melhor do mundo”, afirmou.

História com a camisa do City

Vale lembrar que o jogador atuou por sete temporadas na equipe inglesa e, em 2023, acertou com os culés. Na última temporada, marcou cinco gols e fez 14 assistências. Por outro lado, não conquistou títulos e passou por cobranças da torcida.

What you’ve all been waiting for… Welcome back to City, @IlkayGuendogan ???? pic.twitter.com/8VutEkQNRU — Manchester City (@ManCity) August 23, 2024

Com a camisa dos Citizens, Gündogan conquistou 14 títulos e fez 60 gols e 36 assistências em 304 jogos (7 anos). Por fim, o alemão chega para ser o segundo reforço de Pep Guardiola na temporada, visto que Savinho, ex-Girona, já se juntou ao elenco.

