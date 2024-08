Casemiro à frente de Vini: os 20 maiores salários de brasileiros na Europa

Casemiro trocou o Real Madrid pelo Manchester United. Bolso do volante agradece - (crédito: Foto: Oli Scarff/AFP via Getty Images)

A temporada europeia de futebol acaba de iniciar, e 259 jogadores brasileiros estarão, enfim, em campo nas 12 principais ligas da temporada 2024/25. Em levantamento, o “Bolavip” mapeou, então, os salários de todos os brazucas que vão jogar o Campeonato Alemão, Belga, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Português, Holandês, Dinamarquês, Grego, Turco e Ucraniano.

Na média, La Liga é a que mais paga brasileiros, muito por conta dos atletas do Real Madrid, com 6,1 milhões de euros anuais (R$ 37,6 mi). Em seguida, Premier League com salários anuais de euros 5,3 milhões (R$ 32,6 mi), Serie A com 3,1 milhões de euros (R$ 19 milhões), Ligue 1 com 2,8 milhões de euros (R$ 17,2 mi) e, surpreendentemente, a liga turca fecha o top 5 com vencimentos de 2,1 milhões de euros (R$ 12,9 mi) na temporada.

Entre os 10 maiores salários, cinco estão na Inglaterra

A Inglaterra não predomina em relação aos maiores pagamentos médios. Porém, o maior vencimento anual está lá: é, asim, do volante Casemiro, do Manchester United, que recebe 21,2 milhões de euros (R$ 130,7 milhões) anuais. O segundo da lista é Vini Jr, que recebe 20,8 milhões de euros (R$ 128,3) e, em terceiro, o zagueiro Marquinhos, do PSG, com pagamento de 16,8 milhões de euros (R$ 103,6 mi) por temporada.

Veja, abaixo, o top-20:

1° Casemiro (Manchester United-ING) 21,2 mi euros – R$ 130,7 mi

2° Vini Jr (Real Madrid-ESP) 20,8 mi euros – R$ 128,3 mi

3° Marquinhos (PSG-FRA) 16,8 mi euros – R$ 103,6 mi

4° Gabriel Jesus (Arsenal-ING) 16 mi euros – R$ 98,7 mi

5° Eder Militão (Real Madrid-ESP) 14,5 mi euros – R$ 89,4 mi

6° Rodrygo (Real Madrid-ESP) 12,5 mi euros – R$ 77,1 mi

7° Raphinha (Barcelona-ESP) 12,5 mi euros – R$ 77,1 mi

8° Antony (Manchester United-ING) 12,1 mi euros – R$ 74,6 mi

9° Gabriel Martinelli (Arsenal-ING) 10,8 mi euros – R$ 66,6 mi

10° Bruno Guimarães (Newcastle-ING) 9,7 mi euros – R$ 59,8 mi

11° Bremer (Juventus-ITA) 9,2 mi euros – R$ 56,7 mi – R$ 56,7 mi

12° Lucas Paquetá (West Ham-ING) 8,8 mi euros – R$ 54,2 mi

13° Joelinton (Newcastle-ING) 8,8 mi euros – R$ 54,2 mi

14° Alisson (Liverpool-ING) 8,8 mi euros – R$ 54,2 mi

15° Douglas Luiz (Aston Villa-ING/Juventus/ITA) – 8,3 mi euros – R$ 51,2 mi

16° Fred (Fenerbahçe-TUR) 7 mi euros – R$ 43,1 mi

17° Arthur (Juventus-ITA) 6,4 mi euros – R$ 39,4 mi

18° Ederson (Manchester City-ING) 5,8 mi euros – R$ 35,7 mi

19° Gabriel Magalhães (Arsenal-ING) 5,8 mi euros – R$ 35,7 mi

20° Diego Carlos (Aston Villa-ING) 5,8 mi euros – R$ 35,7 mi

Portugal, a liga com mais brasileiros, paga menos em média

O Campeonato Português, que conta com 107 brasileiros na temporada 2024/25, paga em média 500 mil euros (R$ 3 milhões) por jogador. Na conversão em reais, é como se cada jogador recebesse, portanto, R$ 250 mil por mês. Aliás, o atleta com maior salário na Primeira Liga é o atacante Arthur Cabral, do Benfica, com vencimentos anuais de 3,8 milhões (R$ 23,4 milhões).

*Dados coletados no site Capology.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.