Jogador do Flamengo toma atitude após crise no relacionamento

O jogador Allan, do Flamengo, decidiu realizar um procedimento estético após enfrentar uma crise no relacionamento. Aos 27 anos, o volante iniciou um tratamento para cachear o cabelo.

No inicio do mês, Ingrid Cacau, especialista no assunto e dona de um salão de beleza em Bangu, revelou o trabalho junto ao camisa 21 do Rubro-Negro.

“Recebi o contato do nosso volante para iniciar uma etapa de cacheamento. Fizemos o nosso primeiro procedimento. Obrigada pela preferência e carinho com meu trabalho”, disse a profissional em seu perfil no Instagram

A busca pela mudança acontece pouco tempo após Allan viver um momento conturbado com Jordana Holleben, com quem mantém um relacionamento desde 2018. Durante a crise, ela chegou a arquivar fotos com o marido em seu perfil do Instagram. Porém, voltou a exibi-las.

Contratado em junho de 2023 por 8 milhões de euros (R$ 41 milhões), Allan ainda não se firmou no Flamengo. O volante atualmente é reserva da equipe, mas constantemente entra no decorrer das partidas. Ele tem contrato até o fim de 2027 com o clube carioca.