Flamengo no Intercontinental Sub-20: SporTV define equipe de transmissão

O Flamengo entra em campo no próximo sábado (24), às 16h, no Maracanã, para disputar o título do Intercontinental Sub-20 contra o Olympiakos, da Grécia. Os ‘Garotos do Ninho’, comandados por Filipe Luís, terão a oportunidade de conquistar uma taça inédita para o clube na frente de seus torcedores. A partida terá transmissão do SporTV, que definiu a equipe responsável pela cobertura do jogo.

Estarão no canal fechado o narrador Daniel Pereira, o Dandan, e os comentaristas Eric Faria e Paulo Nunes. Além da exibição no canal do Grupo Globo, a FlaTV+ também exibirá a partida, porém com uma transmissão voltada para rubro-negros. Este último estará disponível por streaming no Globoplay para assinantes do pacote ‘Globoplay+Canais’.

O confronto entre Flamengo e Olympiakos marca a terceira edição do torneio sob a chancela da Uefa e da Conmebol, que se juntaram com o intuito de realizar uma espécie de intercâmbio entre os continentes. Ele reúne os campeões da Libertadores e da Champions League da categoria. Nas duas edições anteriores, o Benfica, de Portugal, e o AZ Alkmaar, da Holanda, levantaram a taça. Em 2021, os Encarnados bateram o Peñarol, do Uruguai, por 1 a 0 (partida em território uruguaio). No ano passado, o Boca Juniors, da Argentina, levou a melhor sobre o AZ Alkmaar, da Holanda, nos pênaltis, após empate em 1 a 1 (partida em território argentino).

Volta do Intercontinental e novo Mundial de Clubes

Novo torneio que será realizado de forma anual com os campeões de cada continente do mundo, a Copa Intercontinental retorna após 20 anos. Ao mesmo tempo, a Fifa inicia, em 2025, a nova Copa do Mundo de Clubes, que contará com 32 times e será realizada nos EUA. Entretanto, a disputa será a cada quatro anos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.