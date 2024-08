Botafogo e Fluminense exaltam jogadores convocados

O futebol carioca tem quatro representantes na convocação da Seleção Brasileira, divulgada nesta sexta-feira (23) pelo técnico Dorival Jr, e que visa os duelos com Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. E Botafogo e Fluminense repercutiram as convocações de Luiz Henrique e André, respectivamente.

Em publicações nas redes sociais, os clubes exaltaram seus atletas. O Pantera do Fogão, aliás, recebe sua primeira oportunidade na Seleção na carreira, aos 23 anos. André tem a mesma idade, mas já é recorrente nas listas desde que Ramon Menezes era o interino.

Luiz Henrique, inclusive, estava acompanhando à convocação de Dorival Jr junto de seus companheiros de Botafogo, com o clube publicando o momento em que seu nome foi anunciado. O ponta direita recebeu congratulações do elenco, que aplaudiu o jovem.

Confira as publicações do Botafogo

MERECIDO DEMAIS! VIBRA, LUIZ HENRIQUE! VIBRA, FAMÍLIA BOTAFOGO! ???????????????????? #BFR pic.twitter.com/ulOrlenUXV — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 23, 2024

O PANTERA É SELEÇÃO! ????????? Luiz Henrique foi convocado para os dois próximos jogos do Brasil, em setembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Brilha, meu garoto! ????? #BFR pic.twitter.com/ozBxX1kSgd — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 23, 2024

Já André, apesar da mesma idade de Luiz Henrique, já tem certa experiência na Seleção. Afinal, recebeu sua primeira oportunidade após a Copa do Mundo de 2022, na primeira convocação de 2023, com o interino Ramon Menezes. Depois, já com Fernando Diniz no comando da Seleção, atuou em três jogos de Eliminatórias, sendo titular em duas (incluindo um Brasil x Argentina).

Já com Dorival Jr, André foi para os amistosos de março contra Espanha e Inglaterra. Ele entrou no intervalo do duelo contra os espanhóis, no Santiago Bernabéu, em empate por 3 a 3. Depois, lesionado, não recebeu oportunidade na Copa América.

Confira a publicação do Fluminense

É SELEÇÃO DE NOVO! O volante André, mais uma vez, foi convocado para a seleção brasileira e vai disputar as próximas duas rodadas das eliminatórias sul-americanas! Parabéns, #MlkDeXerém! pic.twitter.com/8vNNvc1XCm — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 23, 2024

Flamengo tem dois convocados

O Flamengo também teve jogadores lembrados: o meia Gerson e o atacante Pedro constam na lista de Dorival pela primeira vez desde que ele assumiu, em janeiro de 2024. O clube carioca, porém, não fez publicações exaltando seus jogadores (até o momento em que a matéria foi ao ar).

Vale lembrar, inclusive, que os quatro atletas citados foram revelados pelo Fluminense. O único time carioca que não contou com representantes na lista foi o Vasco da Gama.

