Dorival elogia ‘rendimento’ de Estêvão e Luiz Henrique: ‘Sempre apostei em jovens’

O técnico Dorival Júnior surpreendeu na convocação da Seleção Brasileira para os duelos com Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo. Afinal, entre as novidades estão o jovem Estêvão, do Palmeiras, e Luiz Henrique, que se destaca pelo Botafogo. O comandante citou que sempre apostou em jovens ao longo de sua carreira e pede paciência com o desenvolvimento de ambos.

“De modo geral, sempre na minha carreira eu apostei muito em jovens. Acredito e confio muito que uma mescla é necessária. Um primeiro momento ele teria que ter. Com 16, 20, enfim… é um jogador que vem despontando e mostrando coisas muito boas. Cabe a nós acreditarmos. Peço que tenhamos um pouco de paciência com esses garotos. Como foi com o Endrick. Não podemos fazer qualquer avaliação de um menino que vem evoluindo muito nos últimos meses. Temos que ter cuidado. Ele poderá nos dar um retorno muito grande”, afirmou.

Jovens e promissores

Com apenas 17 anos, Estevão tem chamado a atenção pela personalidade e qualidade em campo, mesmo atuando em competições internacionais, como a Libertadores. Vale lembrar que o jovem já está acertado com o Chelsea, da Inglaterra, e fará um caminho semelhante ao de Endrick, quando tiver idade para isso.

Revelado pelo Fluminense, Luiz Henrique se destacou nos gramados brasileiros e chegou a o Real Betis, da Espanha, em 2022. Sem espaço nos Verdiblancos, o jogador chegou a ser cogitado no Tricolor, Flamengo, Corinthians e Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, mas o Botafogo venceu a concorrência e começa a ter os frutos esportivos de sua contratação.

“Rendimento em campo (motivo da convocação). Aquilo que eles vêm apresentando. Têm nos mostrado coisas muito boas. Acredito que sejam merecidas as convocações’, explicou Dorival.

Olho na agenda

Sob a batuta de Dorival, o Brasil tenta reagir na competição, visto que perdeu os últimos três jogos. Ainda com Fernando Diniz, em 2023, a equipe sucumbiu diante de Uruguai, Colômbia e Argentina, o que fez com que o comandante não resistisse à pressão.

Por fim, a apresentação dos convocados está marcada para o dia 2 de setembro, em Curitiba. Afinal, a Seleção mede forças com o Equador, dia 6, no Couto Pereira, e o Paraguai, dia 10, no Defensores del Chaco, em Assunção. No momento, o Brasil soma sete pontos, na sexta colocação nas Eliminatórias, no limite da classificação para a Copa de 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.