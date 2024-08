Convocação de Dorival Jr. divide opiniões nas redes sociais; veja repercussão

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Jr., anunciou a lista de convocados para os próximos jogos das Eliminatórias para Copa do Mundo, em setembro. O treinador manteve seu compromisso de olhar para o futebol sul-americano e convocou seis atletas de clubes brasileiros, o que naturalmente desagradou seus respectivos torcedores. Por outro lado, outros nomes também geraram opiniões controversas nas redes sociais.

O Flamengo novamente figurou como clube com mais convocados entre os brasileiros, com Pedro e Gerson na lista. O treinador ainda selecionou outros quatro nomes: Guilherme Arana (Atlético-MG), Luiz Henrique (Botafogo), André (Fluminense) e Estêvão (Palmeiras).

“Primeira vez que vejo a convocação de um jogador lesionado (Pedro). Só no Flamengo que fazem isso”, reclamou um torcedor no X.

Convocação de Dorival nas redes sociais

A convocação de Dorival Júnior teve uma aprovação plural nas redes sociais. Torcedores questionaram a presença e ausência de alguns nomes, mas, no geral, aprovaram as escolhas do treinador.

“Eu gostei da convocação! Senti falta de Douglas Luiz, para mim titular, mas fora isso Dorival teve coerência. Estêvão e Luiz Henrique merecem a oportunidade”, disse um torcedor no X.

Pode-se afirmar que as convocações de Estêvão, do Palmeiras, e Luiz Henrique, do Botafogo, tiveram quase unanimidade de aprovação. Não só alviverdes e alvinegros celebraram a – merecida – oportunidade, como torcedores de outros times também concordaram com a escolha de Dorival Júnior.

Luiz Henrique, Gerson e Estevão, pra mim, são os principais pontos positivos dessa convocação. Na minha opinião, Dorival não errou em nenhum setor. — barboza (@barbxzinha) August 23, 2024

Luiz Henrique, Estevão, Gerson e Pedro foram as convocações mais assertivas, o meio-campo é muito questionável, assim como os goleiros, laterais e zagueiros. — Matheus. ???????? (@matheusywf) August 23, 2024

Mas teve torcedor que ficou na bronca com as decisões de Dorival. “Brasil segue repetindo os mesmo erros, mas espera resultados diferentes. Não tem muito mistério. Tudo que tenho para comentar dessa convocação”, disse o perfil Jogo Direto.

As escolhas para o meio-campo causaram debates entre torcedores nas redes sociais. Enquanto alguns lamentaram a ausência de nomes como o de Casemiro, por exemplo, outros reclamavam do excesso de volantes por parte do técnico.

“Dorival está perdido, meio de campo fraco e sem alternativas, cheio de atacantes que jogam na mesma posição. Sem oportunidades pra novos laterais”, reclamou um torcedor.

O Dorival não chamar o Casemiro nesse meio campo preguiçoso depois do início dele é sacanagem. Tudo errado. Manteve os 4 laterais da copa América (não que tenha nomes mais fortes). Desanima demais — Heitor (@hepires) August 23, 2024

Pedro e Gerson

A presença de Pedro, desfalque no Flamengo por lesão, e Gerson, com excesso de jogos disputados, causou aflição no torcedor do Flamengo. Os rubro-negros certamente se destacaram entre os mais descontentes com a convocação de Dorival Jr. na manhã desta sexta-feira (23).

Isso porque o Flamengo tem sido o clube que mais sofre com convocações, visto que ainda tem atletas selecionados por outras seleções – casos como de De La Cruz e Pulgar, por exemplo. Vale destacar que o Rubro-Negro se mantém vivo em três competições e, por isso, deve perder atletas em momentos decisivos da temporada.

Pedro Tranquilo, 2 dias depois tem o jogo de volta da Copa do Brasil…. + Vinã e Cebolinha. Como é que sustenta 3 competições com essa quantidade de desfalques?!?!?!?! Desfalques pesadíssimos. — SportStudart (@sportstudart) August 23, 2024

