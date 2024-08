Torcida do Vasco esgota ingressos contra o CAP em 2h30

Torcida do Vasco fez linda festa diante do Atlético-GO, pela Copa do Brasil - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco)

A torcida do Vasco precisou de pouco menos de 2h30 para esgotar os ingressos para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, diante do Athletico, marcado para quinta-feira (29), em São Januário.

Curiosamente, o clube divulgou que os ingressos para o duelo de segunda (26), contra o próprio Furacão, mas pelo Brasileirão, também se esgotaram. Ou seja: às 10h25 (de Brasília) desta sexta (23) a torcida esgotou as entradas para o jogo da 24ª rodada da liga nacional. E, às 12h28, o clube anunciou que os ingressos se esgotaram para o jogo de quinta, pela Copa do Brasil.

Para o jogo de segunda-feira (pelo Brasileirão), os ingressos estavam à venda desde quarta-feira (21), através do site Sócio Gigante. Posteriormente, o Vasco abriu as vendas para o jogo pela Copa do Brasil na manhã desta sexta, às 10h.

São Januário é trunfo do Vasco na Copa do Brasil

Dessa forma, a torcida visa manter a sequência positiva em São Januário no torneio de mata-mata. Afinal, o clube conquistou suas últimas três vagas no Caldeirão. Após vencer o Marcílio Dias em Itajaí (SC), pela primeira fase, as fases posteriores tiveram decisão exatamente na casa vascaína.

Contra o Água Santa, empate em 3 a 3 e vitória nos pênaltis, pela segunda fase. Na terceira, o adversário foi o Fortaleza, já em jogos de ida e volta. Como houve empate por 0 a 0 na capital cearense, e outro 3 a 3 em São Januário, a decisão foi novamente nos pênaltis, com Léo Jardim se consagrando mais uma vez.

Já nas oitavas de final, o adversário foi o Atlético-GO. Após empate por 1 a 1 em Goiânia, o Vasco usou a força de seu Caldeirão para vencer jogo suado por 1 a 0 (gol de Lucas Piton) e se garantir nas quartas de final após nove anos fora.

INGRESSOS PARA #VASxCAP PELA COPA DO BRASIL TAMBÉM ESGOTADOS! ???? SEJA UM GIGANTE!

?? https://t.co/J4jMBat2MR#SejaUmGigante#VascoDaGama pic.twitter.com/EZNfXgAwkQ — Sócio Gigante (@sociogigante) August 23, 2024

