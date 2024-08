Jogadores celebram convocação para Seleção Brasileira nas redes sociais

Parte dos jogadores selecionados por Dorival Júnior, para os jogos de setembro pelas Eliminatórias para Copa do Mundo, se manifestaram nas redes sociais após nova convocação da Seleção. A divulgação da lista com os nomes ocorreu na manhã desta sexta-feira (23), no auditório da CBF, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Um dos primeiros a se manifestar, Pedro, que se recupera de uma lesão na coxa, agradeceu ao clube por mais uma convocação. “Toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor. Obrigado, Flamengo, comissão, atletas e Nação por me proporcionarem isso”, escreveu.

Toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor ???????? Obrigado, Flamengo, comissão, atletas e Nação por me proporcionarem isso. ???????? pic.twitter.com/BeCCx4I1Ei — P9 (@Pedro9oficial) August 23, 2024

Jogadores se manifestam

Estêvão, do Palmeiras, figurou na lista de convocados pela primeira vez e também se manifestou: “Obrigado, Senhor”. Um vídeo com a reação do jogador e seus familiares também repercutiu nas redes momentos após a convocação.

Toda a emoção da minha Cria ???? Que momento, Estêvão! ????#AvantiPalestra pic.twitter.com/WZsyxO6PAn — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 23, 2024

Luiz Henrique, do Botafogo, também ganhou oportunidade e agradeceu a Deus por mais uma conquista na carreira. A convocação do jogador teve bastante aprovação por parte dos torcedores na web.

“Deus é tremendo em minha vida”, escreveu Luiz Henrique via stories, no Instagram.

O ex-Palmeiras Endrick, atualmente no Real Madrid, publicou um vídeo em seu Instagram com o primeiro gol pela Seleção Brasileira. “Então Deus surpreende cada vez mais”, escreveu a joia brasileira.

Companheiro de equipe de Endrick, o atacante Rodrygo publicou uma foto ao lado dos companheiros de Seleção. O meia João Gomes também se manifestou pelo Instagram e compartilhou o post da CBF com seu nome na lista.

Seleção Brasileira

O Brasil enfrentará o Equador no dia 6 de setembro, no Couto Pereira, e depois o Paraguai, no dia 10. Ao contrário do duelo contra os equatorianos, a Seleção Brasileira atuará como visitante, em Assunção, diante dos paraguaios.

