Nova camisa 3 do Palmeiras tem imagens vazadas nas redes

Vazou, nesta sexta-feira (23), imagens da possível nova terceira camisa do Palmeiras. O uniforme é predominantemente dourado, com detalhes verdes. Nas costas, há a mensagem: “nasceste Palestra”. Existe a expectativa que ela já seja utilizada no duelo contra o Cuiabá, neste sábado (24), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras já iniciou a campanha de lançamento da camiseta nesta sexta-feira também. Junto com a Puma, sua fornecedora esportiva, o Verdão lançou um vídeo promocional que termina com a frase: ”é o Palestra que nos torna família”. As partes não confirmam que esta é a nova camisa 3.

Aliás, o Verdão costuma lançar sua terceira camisa no mês de setembro. Esta parceria com a Puma já vem acontecendo há alguns anos e deve permanecer, já que o clube renovou seu contrato com a fornecedora esportiva recentemente.

Esta parceria teve início na temporada de 2019. Com o novo vínculo, serão pelo menos dez anos da marca produzindo o material esportivo para o Palmeiras. Antes da renovação, aliás, o clube abriu concorrência e recebeu sete ofertas de empresas interessadas em patrociná-lo, mas preferiu dar sequência ao projeto.

Aliás, com a Puma, o clube conquistou 11 títulos: Paulistão (2020, 2022, 2023 e 2024), Brasileirão (2022 e 2023), Copa do Brasil (2020), Libertadores (2020 e 2021), Recopa Sul-Americana (2022) e Supercopa (2023).

