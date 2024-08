ESPN bate recorde de audiência do ano com jogo do Flamengo contra Bolívar

A ESPN alcançou seu recorde de audiência em 2024 com o jogo do Flamengo na Libertadores. Exatamente o duelo de ida das oitavas de final, que ocorreu no dia 15 de agosto, no Maracanã. A vitória do Rubro-Negro por 2 a 0 sobre o adversário boliviano assegurou um público de quase dois milhões de pessoas para a emissora. Cenário que ocorreu durante toda a sua exibição (21h30-23h30) do jogo. Vale ressaltar que há a consolidação dos números pelo Kantar Ibope.

Com isso, a ESPN liderou o ranking de audiência da TV por assinatura. Aliás, houve pico de 12 pontos no Ibope PNT da TV paga. Importante destacar que cada ponto representa um público de 175 mil telespectadores. A transmissão também foi o evento mais assistido na TV durante sua faixa de horário. A atração alcançou meio milhão de espectadores e superou, aliás, até o SpoTV.

O Flamengo sofreu uma derrota por 1 a 0 para o Bolívar, na última quinta-feira (22), em La Paz, na Bolívia. Mesmo assim avançou para as quartas de final da Libertadores no placar agregado. Na sequência, a equipe carioca enfrentará o Peñarol, do Uruguai. Rogério Vaughan, principal narrador da emissora, e que trabalhou em ambos os embates entre o Rubro-Negro e o adversário boliviano celebrou a proeza da emissora.

“Foi simplesmente emocionante compartilhar esse momento com o nosso fã de esporte”, festejou o profissional.

ESPN tem esperança de quebrar novo recorde com o Flamengo

O feito permite o canal criar esperanças que pode bater novo recorde de audiência do ano. Afinal, a classificação da equipe carioca para a próxima fase da Libertadores provocou a empolgação do torcedor. O Flamengo deve voltar a campo pela competição internacional apenas no próximo mês.

Provavelmente o Rubro Negro enfrentará o Peñarol nos dias 18 de setembro, no Maracanã. Em seguida, decidirá a vaga para a semifinal, no estádio Campeón del Siglo em Montevideo, no Uruguai, em 25 de setembro.

