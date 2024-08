Estêvão ganha abraço da família e celebra primeira convocação para Seleção

O técnico Dorival Júnior convocou nesta sexta-feira (23), os jogadores que vão defender a Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Entre as novidades na lista, chamou a atenção o nome do garoto Estêvão. O garoto de apenas 17 anos, ganhou os parabéns do Palmeiras e dos torcedores, que estão ansiosos em ver o atleta com a amarelinha.

“A primeira convocação é especial, né, Cria? Estêvão foi chamado para defender a Seleção Brasileira pela primeira vez como profissional e vestirá a Amarelinha na próxima Data Fifa! Parabéns, meu craque!”, escreveu o Palmeiras, nas redes sociais.

O jogador, inclusive, assistiu a convocação ao lado de seus familiares e não escondeu a emoção ao ouvir seu nome falado por Dorival Júnior.

Toda a emoção da minha Cria ???? Que momento, Estêvão! ????#AvantiPalestra pic.twitter.com/WZsyxO6PAn — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 23, 2024

Dorival explica convocação de Estêvão

Aliás, Estêvão vai para sua primeira convocação para a seleção principal com apenas 17 anos. Apesar da chamada ”precoce”, Dorival acredita que o jogador do Palmeiras seja uma realidade com a amarelinha, assim como Lamine Yamal é na Espanha e Mainoo, na Inglaterra.

“De modo geral, sempre na minha carreira eu apostei muito em jovens. Acredito e confio muito que uma mescla é necessária. Um primeiro momento ele teria que ter. Com 16, 20, enfim… é um jogador que vem despontando e mostrando coisas muito boas. Cabe a nós acreditarmos. Tenhamos um pouco de paciência com esses garotos. Como foi com o Endrick. Não podemos fazer qualquer avaliação, de um menino que vem evoluindo muito nos últimos meses. Temos que ter cuidado. Ele poderá nos dar um retorno muito grande”, disse Dorival.

Assim, Estêvão aparece como o rosto de reformulação na Seleção Brasileira. O garoto participa de um terço dos gols do Palmeiras na temporada, mas agora precisará mostrar serviço com a amarelinha.

