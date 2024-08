Hulk inicia transição e está próximo de retornar aos jogos do Atlético

Finalmente, os torcedores do Atlético receberam a notícia que esperavam: o atacante Hulk está prestes a retornar. Nesta sexta-feira (23), o clube anunciou que o jogador iniciou a fase de transição e está próximo de voltar aos jogos.

Hulk sofreu uma lesão na panturrilha direita no início deste mês. Inicialmente, a recuperação estava prevista para durar cerca de um mês, o que indicava seu retorno apenas em setembro. No entanto, o progresso acelerado permitiu que ele iniciasse o trabalho no campo com os fisioterapeutas.

Para a partida contra o Fluminense, neste sábado (24), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, Hulk não estará disponível. No entanto, há uma expectativa crescente de que ele esteja pronto para enfrentar o São Paulo na próxima semana, nas quartas de final da Copa do Brasil.

Portanto, para o jogo deste sábado contra o Fluminense, o técnico Gabriel Milito deve fazer algumas mudanças na equipe. Ele pretende dar descanso aos jogadores que têm acumulado uma longa sequência de partidas e oferecer mais tempo de jogo para aqueles que precisam ganhar ritmo.

O provável time do Atlético para o confronto é: Everson; Saravia (Mariano), Battaglia (Bruno Fuchs), Alonso, Arana; Otávio, Alan Franco, Zaracho (Bernard), Scarpa (Alisson); Paulinho e Deyverson.

Atualmente, o Atlético ocupa a oitava colocação no Campeonato Brasileiro, com 30 pontos. Por outro lado, o Fluminense está em 18º lugar, na zona de rebaixamento, com 21.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.