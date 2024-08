Clubes, rivais e torcedores publicam mensagens de apoio a zagueiro do Nacional

Juan Izquierdo, do Nacional, sofreu uma arritmia cardíaca e segue em observação na UTI - (crédito: Foto: NELSON ALMEIDA/AFP via Getty Images)

Juan Izquierdo recebeu uma série de mensagens de apoio de clubes, entidades do futebol e torcedores após sofrer uma arritmia cardíaca na última quinta-feira (22). O zagueiro do Nacional-URU caiu desacordado em campo durante a derrota para o São Paulo, por 2 a 0, e está internado na capital paulista.

O São Paulo, adversário do Nacional nas oitavas da Libertadores, se manifestou logo após a partida. “Nossos pensamentos estão com Juan Izquierdo. Fuerza, Juan Izquierdo. Estamos contigo”, escreveu o clube nas redes sociais.

O zagueiro está internado na UTI do hospital Albert Einstein, no Morumbi, em São Paulo. Segundo o boletim médico, Izquierdo teve uma arritmia cardíaca e encontra-se estável neste momento, mas ainda em observação.

Apoio nas redes sociais

Muito além do futebol, o Peñarol, arquirrival do Nacional, também enviou mensagens positivas ao jogador nas redes sociais. “Fuerza, Juan”, escreveu o clube aurinegro em seu perfil oficial.

“Muita força, Juan Izquierdo”, manifestou-se a Conmebol, entidade máxima do futebol sul-americano e organizadora da Libertadores.

Torcedores brasileiros de todos clubes ‘invadiram’ as redes sociais do zagueiro para deixar mensagens de apoio. O caso comoveu o meio esportivo na noite da última quinta-feira (22). Tricolores se manifestaram e desejaram pronta recuperação a Izquierdo.

Nacional revela ocorrido

O jogador caiu desacordado no gramado após sentir-se mal e precisou ser levado às pressas, de ambulância, ao hospital. O Nacional revelou a causa do ocorrido logo depois dos primeiros exames realizados em Izquierdo, no hospital da capital paulista.

“Juan Izquierdo sofreu uma arritmia cardíaca durante a partida contra o San Paulo. Ele está recebendo atendimento no CTI do Hospital Albert Einstein. Atualmente ele está estável e permanece em observação. Continuaremos atualizando as informações”.

O presidente do clube uruguaio contou que Izquierdo recupero a consciência ainda na ambulância, mas perdeu novamente ao chegar ao hospital. Explicou, ainda, que a equipe médica decidiu aguardar as próximas horas para avaliar a evolução do atleta.

“Está estável, no CTI. Tem que esperar aproximadamente 12 horas para ver a evolução, para começar a fazer os exames e ver se tem alguma sequela e eventualmente encontrar as causas do episódio que vimos que ocorreu em campo”, disse Alejandro Balbi.

