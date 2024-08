Presidente do Fluminense abre o jogo sobre negociação por lateral-esquerdo

Gabriel Fuentes em ação com a camisa do Junior Barranquilla - (crédito: - Foto: Divulgação/ Junior Barranquilla)

Na disputa de duas competições simultâneas, o Fluminense segue em busca de um lateral-esquerdo para reforçar o setor defensivo no restante da temporada. Assim, o nome da vez é o de Gabriel Fuentes, do Junior Barranquilla, da Colômbia. Quem confirmou foi o presidente do clube, Mário Bittencourt, em entrevista ao canal da Flashscore Brasil.

De acordo com o mandatário, o Tricolor enviou uma carta demonstrando o interesse e aguarda a resposta do clube colombiano sobre uma possível oferta. A posição se tornou carente ao longo da temporada, em virtude de lesões, que afastaram jogadores importantes como Marcelo e Diogo Barbosa.

“É um jogador do nosso interesse. Enviamos uma carta ao clube colombiano dizendo que temos interesse nele e estamos esperando uma resposta se tem interesse em negociá-lo. Até agora não recebemos essa resposta”, disse Mário.

“Tivemos problema de lesão. Diogo Barbosa operou o menisco e o Marcelo está com um problema muscular, mas quase voltando. E temos outro muito jovem da casa. Então estamos optando por trazer um outro jogador para nos ajudar até o final do ano e ficar para a montagem do elenco de de 2025”, completou.

Sequência da temporada

Com a cirurgia de Diogo Barbosa, o jovem Esquerdinha passou a ter oportunidades entre os profissionais. Contudo, porém não teve boas atuações no jogo de ida contra o Grêmio, pela Libertadores e diante do Corinthians, pelo Brasileirão. Na volta, o técnico Mano Menezes escalou Guga, improvisado na esquerda, e o jogador deu conta do recado.

Para o duelo com o Atlético, neste sábado (24), às 21h (de Brasília), no Mineirão. A tendência é que Guga fique na direita, por causa da suspensão de Samuel Xavier, e Esquerdinha volte a pintar entre os titulares.

