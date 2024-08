Renato deve promover mudanças no Grêmio após eliminação na Libertadores

O Grêmio não terá tempo para lamentar ou se abalar com a queda na Libertadores. Isso porque a equipe precisa focar em conseguir a recuperação no Campeonato Brasileiro. Desta forma, a tendência é a de que o treinador Renato Gaúcho promova mudanças para o próximo compromisso da equipe.

A principal modificação deve ocorrer no sistema defensivo, já que o comandante recebeu críticas por escolher um esquema com três zagueiros. Além da ausência de um meio-campista com características criativas. Essa foi uma das principais reclamações da imprensa gaúcha e da torcida gremista que motivou a derrota por 2 a 1 para o Fluminense. Assim como a eliminação nas oitavas de final da Libertadores.

Assim, o mais provável é que o time volta para o esquema tático 4-3-3 no embate com o Criciúma. O duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro vai ocorrer no próximo domingo (25), no Heriberto Hülse. Renato deve promover a briga entre Cristaldo, com possível retorno ao time titular, e Monsalve. Assim, o zagueiro Gustavo Martins é quem deve ir para o banco de reservas. Além disso, Kannemann e Rodrigo Ely concorrem por uma vaga na zaga. Assim, o time inicial deve ser: Marchesín, João Pedro, Jemerson, Kannemann (Rodrigo Ely) e Reinaldo; Villasanti, Dodi e Cristaldo (Monsalve); Pavón, Braithwaite e Soteldo.

Concentração total na Série A

Com a queda na Libertadores, o Imortal disputará somente o Campeonato Brasileiro até o fim da temporada. Por isso, vai se dedicar a buscar a recuperação no torneio. Atualmente, o Imortal é o 15º colocado, com 24 pontos, porém com dois jogos a menos, devido à tragédia das enchentes que atingiu o Rio Grande do Sul. Até o fim da Série A, o Tricolor Gaúcho ainda terá mais 17 partidas para melhorar a sua campanha no torneio. Aliás, a equipe poderá contar com o retorno da Arena nesta missão. Cenário que pode ser um aspecto que contribua para a melhora de desempenho.

“A gente vai dar o máximo para se reerguer no Brasileirão. Tirar o time dessa situação, que não merece estar. Acredito que a volta da Arena, com o apoio da torcida, a gente vai conseguir isso. Tentamos surpreender o Fluminense, mas no primeiro tempo não deu certo. Faz parte do futebol também”, frisou o meio-campista Nathan, depois da queda na Libertadores.

Grêmio ultrapassa meta de vendas para a temporada

O Grêmio colocou como objetivo lucrar R$ 90 milhões com vendas de jogadores, em planejamento divulgado pelo clube no fim do ano passado. A transferência de Gustavo Nunes para o Brentford, da Inglaterra, contribuiu para alcançar e superar essa meta. Afinal, o clube chegou a R$ 100 milhões neste cenário, já que aceitou oferta de 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 74,5 milhões na cotação atual).

As partes chegaram a um acordo que o clube inglês terá que pagar o montante em quatro parcelas. O jovem atacante assinará contrato de cinco anos, ou seja, até meados de 2029.

