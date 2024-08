Luiz Henrique, do Botafogo, avalia convocação: ‘Deu mais visibilidade jogar no Brasil’

Semana de fortes emoções para Luiz Henrique. Após a classificação para as quartas de final da Libertadores na quarta-feira (21), oO atacante, de 23 anos, vivenciou sua primeira convocação para a Seleção Brasileira na tarde desta sexta-feira (23). A expectativa estava alta, uma vez que o nome do jogador estava na pré-lista de Dorival.

Em entrevista logo após o anúncio oficial, Luiz Henrique acredita que a sua volta para o Brasil fez com que tivesse mais visibilidade. Além da Seleção, o atacante revelou que tem clubes da Europa também de olho.

“Sim, minha volta ao Brasil acho que deu mais visibilidade para a Seleção Brasileira aqui no Botafogo. Eu estou muito bem, né, jogando muito bem. Todo mundo está me olhando. Dorival, a Europa também está olhando. Então acho que deu mais visibilidade, sim, jogar aqui no Brasil”, avaliou o atacante

Confira a lista de convocados: Com novidades no ataque, Dorival convoca Seleção para as EliminatóriasJogada 10 | Últimas notícias de Futebol

No momento da convocação, o atacante estava no Botafogo e recebeu a notícia junto com os companheiros. O jogador comemorou bastante.

MERECIDO DEMAIS! VIBRA, LUIZ HENRIQUE! VIBRA, FAMÍLIA BOTAFOGO! ???????????????????? #BFR pic.twitter.com/ulOrlenUXV — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 23, 2024

Assim, Luiz Henrique e os outros convocados de Dorival Junior se apresentam no dia 2 de setembro. Pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira enfrenta o Equador, no dia 6, em Curitiba, e o Paraguai, no dia 10, em Assunção.

