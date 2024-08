Athletico anuncia meio-campo Praxedes, ex-Vasco

Praxedes é o novo reforço do Athletico para a sequência da temporada - (crédito: Foto: Gustavo Oliveira/athletico.com.br)

O meio-campo do Athletico ganhou um novo reforço. Praxedes, ex-Vasco, assinou contrato de empréstimo junto ao Red Bull Bragantino até o final da temporada. Ele vestirá a camisa rubro-negra número 8.

“Estou muito contente e feliz por vestir esta camisa. Por fazer parte deste clube e da grandeza que ele é. As expectativas sempre são as melhores. Jogar, conquistar títulos e deixar meu legado aqui dentro. Estou muito motivado e quero estrear o mais rápido possível”, disse o novo jogador do Furacão.

??????????? Bem-vindo, Bruno Praxedes!

Meio-campo assinou contrato de empréstimo válido até o final da temporada. ?? https://t.co/mO3wiHMDzm pic.twitter.com/8dD1WsxzgD — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) August 23, 2024

Ele defendia o Vasco desde julho de 2023, também por empréstimo. Sua estreia pelo Athletico, aliás, pode ser exatamente contra seu ex-time. Afinal, as equipes se enfrentam nesta segunda-feira (26), pela 24ª rodada do Brasileirão.

No início de sua formação, Praxedes defendeu o Vasco e o Fluminense. Assim, ainda com 16 anos, foi para o Inter, onde venceu a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020. Na mesma temporada, chegou à equipe principal do Colorado. Em 2021, foi contratado em definitivo pelo Red Bull Bragantino.

O meia também acumula passagens pela Seleção Brasileira nas categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20.

“Posso jogar nas três funções do meio de campo. Mas onde me sinto melhor é jogando como segundo volante ou meia. Nos clubes por onde passei, tive a felicidade de fazer alguns gols de fora de área. Espero fazer muitos gols assim aqui também e ajudar o clube da melhor forma”, destacou o novo reforço athleticano.

Vasco anuncia saída

O Vasco também anunciou a saída do jogador. Na tarde desta sexta, o clube informou que encerrou o vínculo com Praxedes. Pelo Cruz-Maltino, ele marcou dois gols em 37 aparições, mas já apresentava desgaste com a torcida pelas más atuações em 2024.

O Vasco da Gama informa que encerrou o vínculo de empréstimo do meio-campo Praxedes em comum acordo com o Red Bull Bragantino. O Gigante da Colina deseja sorte e sucesso ao atleta na sequência da carreira. Pelo Vasco, Praxedes atuou em 37 jogos e marcou dois gols.#VascoDaGama pic.twitter.com/dhwWaNS8Rd — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 23, 2024

