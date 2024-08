Clube de Cristiano Ronaldo faz proposta por Wesley, do Corinthians

O Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo, está de olho no atacante Wesley, do Corinthians. O clube formalizou proposta para contratação do jovem atacante. O documento já chegou até as mãos do presidente Augusto Melo, que vem conduzindo pessoalmente a negociação. O mandatário gostou do que viu na oferta enviada pelos sauditas.

O Timão não revelou os valores da proposta do clube da Arábia. Contudo, eles estão perto dos 20 milhões de dólares (aproximadamente R$ 110 milhões), valor que o Timão gostaria para ceder a jovem promessa. A tendência é que as tratativas para o desfecho da negociação sejam intensificadas nos próximos dias.

Wesley chegaria para assumir um lugar entre os estrangeiros sub-21 do Al-Nassr. Atualmente, a joia corintiana tem 19 anos.

Para equilibrar as finanças, o Corinthians entende que negociar algum jogador é necessário. E não é contrário à negociação do jogador, desde que seja por um valor que o clube acredite ser justo.

O atacante perdeu espaço com o técnico Ramón Díaz. Nos últimos cinco jogos, ficou como opção no banco de reservas. Todavia, é o atleta que mais entrou em campo pelo Corinthians em 2024: 47 vezes. Ele marcou cinco gols e contribuiu com quatro assistências

O jovem tem contrato com o Timão até agosto de 2027. O clube detém 70% dos direitos econômicos do jogador.

