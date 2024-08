Michael revela em apresentação pelo Flamengo: ‘Queria voltar’

“Chego mais experiente mental e fisicamente. Amadureci muito rapidamente, tive que amadurecer. Sou um cara mentalmente diferente, mais acostumado a lidar com pressão do que antes. Fisicamente acho que estou no meu melhor momento. Pude jogar sem lesões, pude contribuir. Acho que joguei 57 jogos dando o meu melhor. Não era fácil jogar num time com grandes estrelas, e eu jogava. Se eu não estivesse no meu melhor momento, não jogaria”, ressaltou.

Michael falou ainda sobre a preferência de posição. O jogador tanto pelo Flamengo, quanto pelo Al Hilal, atuava pelos dois lados.

“Meu negócio é correr. Eu prefiro jogar pela esquerda, mas, se tiver que jogar pela direita, estarei sempre pronto para ajudar o Flamengo. Se tiver que correr, nós estamos juntos. Para pensar, tem que chamar os outros”, brincou.

O próximo compromisso do Flamengo é no domingo (25), contra o Bragantino, no Maracanã, às 20h (de Brasília). A partida é válida pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro, e Michael pode fazer seu primeiro jogo neste retorno.