Parma x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

A temporada europeia já começou e já chegamos à segunda rodada do Campeonato Italiano. Neste sábado (24), um dos favoritos ao título, o Milan, recebe o Parma, recém-promovido após três temporadas na Serie B. A bola rola às 13h30 (de Brasília), no estádio Ennio Tardini, em Parma.

Como chega o Parma

Após três anos sofrendo na Segunda Divisão, o Parma conseguiu, enfim, seu sonhado retorno à Serie A Tim. A estreia foi até animadora, com empate fora de casa contra a Fiorentina por 1 a 1 após estar atrás no placar, inclusive.

Para sair vencedor, os Ducais precisam bater um jejum de mais de dez anos. Afinal, a última vitória do Parma sobre o Milan foi em março de 2014, no San Siro, por 4 a 2, com show de Cassano e do brasileiro Amauri. Para este jogo, o técnico Fabio Pecchia aposta as fichas em Pontus Almqvist, uma das cinco contratações para a temporada.

Como chega o Milan

Vice-campeão em 2023/24, o Milan quer tentar o título após três anos sem. Os Rossoneri apostaram na troca de comando, com Paulo Fonseca chegando após duas temporadas no Lille (FRA).

Na estreia, empate suado diante do Torino em pleno San Siro. A equipe demonstrou poder de reação, já que perdia o duelo por 2 a 0 até os 44′ da etapa final e conseguiu sair com um ponto de casa. O estreante Morata diminuiu, com Okafor igualando a partida aos 45+5′.

O centroavante espanhol, porém, sofreu lesão na coxa e ficará afastado por três semanas. O próprio Okafor será titular, segundo Fonseca, em coletiva na véspera do confronto.

“Será diferente do primeiro jogo. Queremos poder jogar melhor do que o jogo com o Torino. Durante a semana, Okafor respondeu bem e as características do jogo adequaram-se às suas capacidades. Luka pode ser útil mais tarde no jogo”, informou.

Parma x Milan

2ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Data e horário: sábado, 24/08/2024, às 13h30 (de Brasília)

Local: Estádio Ennio Tardini, em Parma (ITA)

Parma: Suzuki; Coulibaly, Del Prato, Circati e Valeri; Bernabe, Estevez, Man, Sohm e Pontus Almqvist; Bonny. Técnico: Fabio Pecchia

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic e Theo Hernandez; Fofana, Loftus-Cheek, Chukwueze, Pulisic e Rafael Leão; Okafor. Técnico: Paulo Fonseca.

Árbitro: Juan Luca Sacchi (ITA)

Onde assistir: ESPN 4 e Disney Plus

