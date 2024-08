Sporting massacra o Farense com três de Gyokeres

O Sporting manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Português. Nesta sexta-feira (23), os Leões não tomaram conhecimento do Farense e venceram, fora de casa, por 5 a 0. O grande destaque foi o atacante sueco Gyokeres, que anotou um hat-trick. Lucas Africo, contra, e Edwards deram números finais à partida.

Com a goleada longe de seus domínios, o Sporting chegou à terceira vitória em três jogos disputados até então, com nove pontos conquistados e a liderança da competição. Já o Farense amarga a lanterna, sem ter somado ponto.

O time lisboeta não teve problemas para construir o placar. No primeiro tempo, Gyokeres anotou duas vezes – o segundo de pênalti – para colocar a equipe visitante em vantagem. Sem problemas para construir jogadas, sacramentou a goleada na etapa final.

O terceiro gol saiu novamente com Gyokeres. Lucas Africo, em seguida, marcou contra e contribuiu para o quarto gol dos Leões. Edwards, que havia acabado de entrar, anotou o quinto, fechando a conta.

Com o massacre, Gyokeres chegou ao sexto gol no Campeonato Português, em três partidas disputadas. É o artilheiro isolado da competição. O Sporting, por sua vez, vem trucidando seus adversários: são 14 bolas na rede em três rodadas. Na estreia, fez 3 a 1 no Rio Ave. Em seguida, fez 6 a 1 no Nacional da Ilha da Madeira.

No sábado, dia 31 de agosto, o Sporting faz o clássico diante do Porto, no Alvalade, às 16h30 (de Brasília). Já o Farense visita o Nacional, às 11h30 de domingo (1º de setembro).

