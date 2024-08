Tite tem alta prevista, mas não comanda o Flamengo contra o Bragantino

Tite não comandará treino no Ninho do Urubu - (crédito: Foto: Marcelo Cortes /CRF)

O Flamengo comunicou que o técnico Tite tem alta prevista para este sábado, 24. Como a recomendação médica é de repouso por 48 horas, ele, que teve o ritmo cardíaco normalizado, só retornará ao CT na próxima segunda-feira. Dessa forma, Matheus Bachi, seu filho e auxiliar técnico, comandará o time na partida contra o Bragantino, no domingo, pelo Brasileirão.

Veja o comunicado oficial do Fla

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o técnico Tite apresentou boa evolução clínica com o tratamento instituído. A arritmia foi revertida e o ritmo cardíaco normalizado. A alta está prevista para amanhã, com recomendação médica de repouso por 48 horas. Desta forma, o treinador não acompanhará a equipe no treino de sábado e no jogo de domingo. O retorno ao CT está previsto para segunda-feira. Matheus Bachi comandará o time contra o Bragantino”.

O que aconteceu?

Tite passou mal em decorrência da altitude de 3.640m de La Paz, onde o Flamengo enfrentou o Bolívar e se classificou para as quartas de final da Libertadores. O treinador teve dores no peito, falta de ar e palpitações. O quadro foi apresentado logo após conceder entrevista coletiva, onde já havia dito que estava ofegante.

Ao chegar no Brasil, Tite foi para o Copa Star, um hospital da Zona Sul do Rio de Janeiro. Na unidade, os médicos detectaram uma “Fibrilação Atrial”. Ainda de acordo com a assessoria do Flamengo, o técnico não vai precisar passar pelo procedimento de abalação – utilizado para cauterizar área do coração responsável pela perturbação elétrica causadora do problema.

O Flamengo segue vivo na briga por mais um título da Libertadores. Com a vitória por 2 a 0 no Maracanã, o placar agregado ficou 2 a 1. Dessa forma, o clube carioca vai enfrentar o Peñarol. As partidas, portanto, serão em setembro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.