Palmeiras x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras encara o Cuiabá neste sábado (24), às 18h30, no Allianz Parque, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. Eliminado das copas, o Verdão tem apenas o torneio de pontos corridos para disputar em 2024. Assim, com 41 pontos e na terceira colocação, uma vitória é vista como crucial para seguir na briga pelo título. Já o Dourado está na 19° posição com apenas 18 pontos somados e precisa triunfar para sair da zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras terá três suspensos no jogo. Afinal, Gustavo Gómez e Flaco López tomaram o terceiro amarelo contra o São Paulo e terão que cumprir suspensão automática. Além disso, Zé Rafael foi expulso em confusão no término do jogo e também está fora. Assim, Murilo deverá ganhar a vaga do zagueiro paraguaio no sistema defensivo. Aníbal Moreno e Rony são favoritos para assumirem a titularidade no lugar dos outros suspensos. Por fim, Dudu, Bruno Rodrigues e Piquerez seguem no departamento médico do clube. Os dois últimos só voltam no ano que vem.

Como chega o Cuiabá.

O Dourado encaminhou nessa semana a contratação do meia Gustavo Sauer, do Botafogo, mas ele ainda não estará à disposição do técnico Petit. O jogador chegou por empréstimo ao clube, mas ainda precisa resolver detalhes burocráticos para atuar. Assim, com foco no Palmeiras, o time não terá Matheus Alexandre. Afinal, o lateral sofreu lesão no ligamento do joelho e não tem prazo de retorno. Além disso, Alan Empereur cumpre suspensão e não está à disposição da comissão técnica. Marllon e Bruno Alves devem fazer a dupla de zaga desta forma.

PALMEIRAS X CUIABÁ

Campeonato Brasileiro – 24ª Rodada

Data e horário: 24/8/2024, 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Giay), Murilo, Vitor Reis e Caio Paulista, Richard Ríos, Aníbal Moreno e Raphael Veiga; Estêvão, Rony e Felipe Anderson. Técnico: Abel Ferreira

CUIABÁ: Walter; Marllon, Bruno Alves e Guilherme Madruga (Gabriel); Railan; Lucas Mineiro, Denilson, Max e Junior Tavares; Isidro Pitta. Técnico: Petit

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: : Nailton Junior De Sousa Oliveira (CE) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.