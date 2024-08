Inter se aproxima de acerto com lateral-direito Aguirre

Alvo do Inter, Aguirre é titular do Lanús - (crédito: Foto: Divulgação / Lanús)

O Inter avançou na busca por um novo lateral-direito. O Colorado apresentou proposta por 50% dos direitos econômicos de Braian Nahuel Aguirre ao Lanús. As diretorias conversam e discutem detalhes para fechar a negociação.

Nesta sexta-feira (23), representantes de Aguirre reuniram-se com Luis Chebel, presidente do Lanús, para apresentar a oferta do Inter. Agora, o mandatário do clube hermano negocia com o Colorado para selar a transferência do lateral.

Anteriormente, o Inter apresentou duas propostas para ter Aguirre. A primeira delas seria um empréstimo, o que foi recusado pelos argentinos. Em seguida, a diretoria colorada topou adquirir 30% dos direitos econômicos do jogador, o que também foi negado. Assim, os gaúchos aumentaram a oferta para tentar seduzir o Lanús.

Caso acerte as arestas com o clube argentino, Inter e os representantes do jogador vão definir salário e tempo de contrato. O lateral-direito desejava, de início, um compromisso de, no mínimo, dois anos.

Aguirre é titular da equipe argentina e tem um estilo mais defensivo e também pode atuar pelo lado esquerdo. Nesta temporada, atuou em 27 partidas, com um gol e uma assistência. No entanto, na última sexta-feira (16), o jogador teve diagnosticada uma lesão muscular na coxa direita. Ele chegaria para assumir o lugar de Bustos, que foi negociado com o River Plate, também da Argentina.

A janela de transferências para o Brasil se fecha no dia 2 de setembro. Até o momento, o Inter acertou com o zagueiro Rogel e o meia Bruno Tabata. O clube tem acerto próximo com o lateral-direita Nathan, do Santos.

