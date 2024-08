Brighton x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (23/8), o Brighton recebe o Manchester United em jogo pela segunda rodada do Campeonato Inglês. Os dois vieram de vitórias na estreia. Red Devils fizeram 1 a 0 no Fulham, enquanto o Brighton, fora de casa, arrasou o Everton por 3 a 0 (mas foi de pouco). O duelo começa às 8h30 (de Brasília) e será no Falmer Stadium.

Onde assistir

Os canais ESPN4 e Disney+ transmitem a partir das 8h30 (de Brasilia).

Como está o Brighton

O Brighton não terá um de seus principais jogadores, o paraguaio Julio Enciso, machucado no joelho. Mas o polivalente Estupiñán se recuperou de lesão. Assim, como ainda naõ estrá 100%, deve começar no banco. Enfim, no ataque, o técnico Fabian Hürzeler aposta mais uma vez na força da dupla ofensiva Mitoma e Welbeck, que marcaram no 3 a 0 sobre o Everton.

Como está o United

Luke Shaw tem dores na panturrilha, Hojlund sente lesão na coxa e Victor Lindelof, está se recuperando de uma lesão no dedo do pé. Assim, o trio está fora. Mas, diferentemente do jogo com Fulham, o técnico Ten Hag não deve repetir a aposta em Bruno Fernandes como falso 9. Dessa forma, o principal jogador do time volta para o meio de campo. Com isso, Zirkee, que fez o gol da vitória dos Red Devils na estreia saindo do banco, enfim vai comandar o ataque.

BRIGHTON X MANCHESTER UNITED

2ª Rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 24/8/2024, 8h30 (de Brasília)

BRIGHTON: Steele; Veltman, Van Hecke, Mas Dunk e Hinshelwood; Milner e Wieffer; Minteh, Pedro e Mitoma; Welbeck. Técnico: Fabian Hürzeler

MANCHESTER UNITED: Onana; Mazraoui, Maguire, Martinez e Dalot; Casemiro e Mainoo; Amad, Fernandes e Garnacho; Zirkzee. Técnico: Erik ten Hag

Árbitro: Craig Pawson

Auxiliares: Marc Perry e Nick Hopton

VAR: Chris Kavanagh

2ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (24/8)

8h30 – Brighton x Manchester United

10h55 – Crystal Palace x Werst Ham

10h55 – Fulham x Leicvezter

10h59 – Manchester City x Ipswich

11h – Southampton x Nottingham Forest

11h – Tottenham x Everton

13h30 – Aston Villa x Arsenal

Domingo (25/8)

10h – Bournemouth x Newcastle

10h – Wolverhampton x Chelsea

12h30 – Liverpool x Brentford

