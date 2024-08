Vasco tenta inscrever Jean Meneses para Copa do Brasil

O Vasco tenta agilizar a inscrição do atacante Jean Meneses, quinto reforço do clube nesta janela, para as quartas de final da Copa do Brasil. Ele chegou ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira, passará por exames e ainda vai discutir com o clube os últimos detalhes para assinar contrato.

O atacante, aliás, não estará à disposição para o jogo de segunda-feira, contra o Athletico, pelo Brasileirão. Mas o clube trabalha tê-lo contra o Furacão para quinta-feira. Se tudo sair como o planejado, Jean Meneses estará regularizado na terça-feira.

“Minha característica principal é ir para cima, seguir sempre em frente, ajudar meus companheiros. Esperar ver o que a equipe precisa, o que o técnico precisa, que eu jogue pela esquerda, pela direita. Normalmente prefiro jogar pela esquerda, cortar para o centro e chutar para o gol, ou dar um passe para o gol de um companheiro”, afirmou Jean ao BTB Sports, no aeroporto do Galeão.

Depois da assinatura do contrato, o Vasco precisa dar entrada na documentação do jogador na Polícia Federal e no Ministério do Trabalho. O registro, aliás, depende do envio dos documentos (certificado internacional de transferência, o ITC, na sigla em inglês) pela federação de futebol do México, onde Jean Meneses jogava pelo Toluca. Esse processo acontece via Fifa. Depois disso, o chileno será inscrito na CBF.

Jean Meneses, aliás, é o reforço mais perto do Vasco neste momento. O clube, inclusive, também busca um zagueiro e abriu conversas com Rafael Tolói, da Atalanta, da Itália.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.