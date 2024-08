Atlético x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético e Fluminense se enfrentam neste sábado (24), às 21h (de Brasília), no Mineirão, pela 23ª rodada do Brasileirão - Foto: Jogada10 - (crédito: Foto: Jogada10)

Adversários nas quartas de final da Libertadores, Atlético e Fluminense se encontram neste sábado (24), às 21h (de Brasília), no Mineirão, pela 23ª rodada do Brasileirão. As equipes chegam embaladas pela classificação na competição continental e, dessa forma, podem utilizar o encontro como termômetro para o embate na busca pelo bi da Glória Eterna.

Como chega o Atlético?

Embalado pela classificação às quartas de final, o Atlético busca a segunda vitória consecutiva e quer manter a sequência de cinco jogos de invencibilidade. O técnico Milito, no entanto, deve fazer alterações para o duelo contra o Fluminense. Por conta do compromisso contra o São Paulo, quarta-feira (28), pelas quartas da Copa do Brasil, o treinador argentino deve preservar os atletas desgastados.

Dessa forma, a tendência é que o Atlético tenha mudanças principalmente na defesa. Nomes como Saravia e Battaglia podem dar espaço para Mariano e Bruno Fuchs. Já na frente, Bernard e Alisson podem aparecer nos lugares de Zaracho e Scarpa. Já o atacante Hulk segue em transição e ainda não será relacionado, dando nova oportunidade para Deyverson entre os titulares.

Como chega o Fluminense?

O Fluminense quer aproveitar a classificação às quartas de final da Libertadores como combustível na luta contra o rebaixamento. Dessa forma, o Tricolor embarcou para Belo Horizonte embalado com a vitória nos pênaltis sobre o Grêmio e terá mais uma oportunidade para deixar a zona. O jogo contra o Atlético, inclusive, pode servir de termômetro para a competição continental.

Para o confronto contra o Atlético, o técnico Mano Menezes contará com o retorno do atacante Keno. O jogador foi poupado do jogo contra o Grêmio por conta de dores na região lombar. Por outro lado, o zagueiro Ignácio e o lateral-esquerdo Diogo Barbosa se recuperam de uma lesão no joelho, enquanto o lateral Marcelo e o atacante Cano seguem no processo de transição.

Além dos desfalques por lesão, o técnico Mano Menezes também não poderá contar com o lateral-direito Samuel Xavier, que cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo. Assim, Guga deve voltar para a posição original, enquanto Esquerdinha deve ganhar uma nova oportunidade entre os titulares. Já a novidade da relação é o jovem Matheus Reis, destaque da categoria sub-17.

Atlético x Fluminense

23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 24/08/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Atlético: Everson; Saravia (Mariano), Battaglia (Bruno Fuchs), Alonso e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Zaracho (Bernard) e Gustavo Scarpa (Alisson); Paulinho e Deyverson. Técnico: Gabriel Milito

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Santos, Thiago Silva e Esquerdinha; André, Martinelli (Nonato) e Paulo Henrique Ganso; Kevin Serna, Jhon Arias e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Marcio Henrique De Gois (SP)

