Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt: onde assistir, escalações e arbitragem

Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt se enfrentam neste sábado (24), às 13h30 (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha, pela primeira rodada do Campeonato Alemão. As equipes, aliás, chegam com expectativas distintas na competição.

Onde assistir

O confronto entre Borussia Dortmund e Frankfurt terá transmissão do Sportv, RedeTV! e pelo streaming One Football.

Como chega o Borussia Dortmund

Antes da estreia pela disputa nacional, o Borussia Dortmund, aliás, iniciou na temporada com vitória sobre o Phonix Lubeck por 4 a 1, fora de casa pela Copa da Alemanha. Os gols, inclusive, foram marcados por Anton, Can, Brandt e Duranville. Estreia na Bundesliga 2024/25 como candidato ao título.

O Borussia, aliás, terá algumas mudanças em relação à última temporada. O time aurinegro perdeu um dos seus maiores ídolos, Marco Reus, para a Liga Norte-Americana. Entretanto, conta com reforços como Beier, Anton e o brasileiro Yan Couto.

Como chega o Eintracht Frankfurt

Já o Frankfurt, inclusive, não fez uma Bundesliga abaixo do esperado em 2023/2024. O clube, afinal, finalizou o campeonato na sexta colocação.

A equipe, aliás, também vem de vitória em confronto disputado contra o Eintracht Braunschweig, pela Copa da Alemanha, por 4 a 1. O time disputou sete amistosos na pré-temporada, com seis vitórias e um empate.

BORUSSIA DORTMUND x EINTRACHT FRANKFURT

1ª rodada do Campeonato Alemão

Data-Hora: 24/8/2024, às 13h30 (de Brasília)

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha

BORUSSIA DORTMUND: Köbel; Yan Couto, Anton, Schlotterbeck e Ryerson; Emre Can, Gross e Sabitzer; Bynoe-Gittens, Sancho e Beier. Técnico: Nuri Sahin.

EINTRACHT FRANKFURT: Trapp; Kristensen, Koch, Tuta e Nkounkou; Larsson, Skhiri e Götze; Chaibi, Marmoush e Ekitike. Técnico: Dino Toppmoller.

Árbitro: Felix Zwayer.

