Jogador do Flamengo inicia tratamento para novo visual

Allan Souza, do Flamengo, com a mulher Jordana e Cacau, especialista em crespos e cacheados - (crédito: Foto: reprodução/ instagram)

Um dos destaques do Flamengo na temporada começou um procedimento para mudar seu visual. O volante Allan decidiu tornar cacheado o seu cabelo. Para alcançar o resultado, Allan contratou Ingrid Cacau, especialista em cabelos cacheados e crespos. Cacau, aliás, tem realizado todos os procedimentos na residência do atleta, no bairro da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A especialista compartilhou o progresso do tratamento nas redes sociais:

“Na última quinta-feira, recebi o contato do volante Allan Souza para iniciar um processo de cacheamento. No sábado, realizamos o primeiro procedimento. Agradeço pela confiança e carinho com meu trabalho. Estamos juntos.”

Recentemente, Allan enfrentou dificuldades. Além de não se destacar com a camisa do Rubro-Negro, passou por problemas pessoais com Jordana Holleben. Eles estão juntos desde 2018, mas, há algum tempo, Jordana havia arquivado as fotos com o atleta. A crise, no entanto, parece que foi resolvida.

