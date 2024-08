Série D entra em fase decisiva na disputa pelo acesso

A Série D do Brasileirão entrou na fase decisiva. O confronto entre Inter de Limeira-SP e Maringá-PR, neste sábado (24), às 16h (de Brasília), no Major Levy Sobrinho, no interior de São Paulo, abre as quartas de final. Os jogos de volta serão realizados nos dias 31 e 1º de setembro, e definem os classificados para a Série C de 2025.

O confronto entre Inter de Limeira-SP e Maringá-PR é considerado o mais relevante. Eliminado nas quartas de final do Paulistão diante do Bragantino, o time do interior paulista terá pela frente o vice-campeão paranaense, dono de uma das melhores campanhas da Série D e um dos favoritos ao título da temporada.

Na primeira fase da Série D, Inter de Limeira-SP e Maringá-PR caíram no Grupo G. O time paranaense terminou na liderança com 32 pontos, enquanto os paulistas ficaram em segundo, com 24. Dessa forma, eles já se enfrentaram duas vezes: uma vitória para o Maringá (1 a 0) e um empate (2 a 2).

Já os outros três jogos acontecem no domingo (25). O Treze-PB, que decide o acesso em casa pela primeira vez na história, encara o Itabaiana-SE, considerado azarão – assim como o Retrô-PE, que enfrenta o Brasiliense-DF, outro forte candidato ao acesso. Por fim, o confronto restante será entre Anápolis-GO e Iguatu-CE.

Sábado (24/8)

16h – Inter de Limeira-SP x Maringá-PR, no Major Levy Sobrinho (Limeirão), em Limeira (SP)

Domingo (25/08)

16h – Anápolis-GO x Iguatu-CE, no Jonas Duarte, em Anápolis (GO)

16h – Itabaiana-SE x Treze-PB, no Etelvino Mendonça, em Itabaiana (SE)

17h – Retrô-PE x Brasiliense-DF, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

