Com negócio difícil por Vitinho, Botafogo já traça ‘plano B’ para lateral direita

Vitinho é alvo do Botafogo - (crédito: Foto: Andy Buchanan/AFP via Getty Images)

O Botafogo segue na busca por uma contratação para lateral direita. Contudo, o negócio por Vitinho ficou complicado. Isto porque o Burnley, da Inglaterra, equilibrou o fluxo de caixa com a venda de jogadores na janela. Assim, só liberaria o jogador para o Alvinegro por 15 milhões de euros – cerca de R$ 92 milhões na cotação atual.

Mesmo com esse entrave, o Botafogo tem interesse na contratação de Vitinho. Entretanto, o clube quer agilizar e ter um jogador do setor para as quartas de final da Libertadores. Afinal, Artur Jorge tem apenas Mateo Ponte 100% fisicamente. Pensando nisso, o Alvinegro já traça um plano B: o paraguaio Iván Ramírez, de 29 anos, que atua no Libertad.

Iván é titular no time que classificou às quartas da Sul-Americana ao avançar nos pênaltis sobre o Sportivo Ameliano. Além disso, ele também foi campeão do Apertura neste ano e convocado para a Seleção do Paraguai para a Copa América.

O Alvinegro consultou o stafe do jogador, que vê a negociação como difícil já que a tentativa acontece no meio da temporada, mas as conversas seguem.

O Botafogo comandado por John Textor ultrapassou R$ 260 milhões investidos em reforços. O valor foi gastos com 17 jogadores – contando também a compra de dois atletas que já estavam no clube anteriormente.

