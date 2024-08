Estêvão relembra infância e celebra sonho com ídolos na Seleção

Estêvão, com apenas 17 anos, vai defender a Seleção Brasileira principal nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O meia do Palmeiras demonstrou felicidade pela primeira convocação, valorizou a família e exaltou a chance de jogar com os craques do Brasil.

Confira o vídeo!

O jogador, aliás, assistiu a convocação ao lado de seus familiares e não escondeu a emoção ao ouvir seu nome falado por Dorival Júnior. Apesar da chamada “precoce”, o técnico acredita que o jogador já é uma realidade e pode trilhar um caminho de sucesso com a Amarelinha, assim como Lamine Yamal na Espanha e Mainoo, na Inglaterra.

