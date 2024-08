Aston Villa x Arsenal: Onde assistir, escalações e arbitragem

Em Birmingham, neste sábado (24/8), Aston Villa e Arsenal se enfrentam às 13h30 (de Brasília) pela segunda rodada do Campeonato Inglês. O jogo é no Villa Park e o Aston tentará fazer valer o fator casa para conseguir a sua segunda vitória na competição. Afinal, venceu na estreia o West Ham, fora de casa, por 2 a 1, de forma convincente. Mas o Arsenal é um dos favoritos ao título, começou a sua campanha batendo o Wolverhampton por 2 a 0. Assim, espera mais um triunfo.

Onde assistir

O Disney+ transmite esta partida a partir das 13h30 (de Brasília).

Como está o Aston Villa

Há duas dúvidas na cabeça do treinador Unay Emery. Na lateral-direita, Matt Cash ainda não se recuperou totalmente da lesão. Com isso, Nedeljkovic pode ser titular. Já na zaga, o espanhol Pau Torres e o brasileiro Diego Carlos brigam pela posição de companheiro de Konsa. No mais, a base titular de um time que vem se saindo muito bem desde a temporada passada. Assim, faz a torcida sonhar com um título inglês que o time não ganha desde 1980/81.

Como está o Arsenal

O técnico Arteta não vai inventar. Dessa forma, manterá a base do time que ganhou na estreia. Assim, o atacante Gabriel Jesus fica como opção no banco. Mas os outros dois Gabrieis da Seleção Brasileira que defendem os Gunners (Magalhães e Martinelli) estão confirmados. Declan Rice, que era dúvida por causa de dores musculares, se recuperou. Com isso, também vai para este duro duelo em Birmingham. Enfim, jogo imperdível.

ASTON VILLA X ARSENAL

2ª rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 24/8/2024, 13h30 (de Brasília)

Local: Villa Park, Birmingham (ING)

ASTON VILLA: Martinez; Cash (Nedeljkovic ), Konsa, Pau Torres (Diego Carlos) e Digne; Bailey, Tielemans, Onana e McGinn; Watkins e Duran. Técnico: Unai Emery

ARSENAL: Raya; White, Saliba, Gabriel e Zinchenko; Odegaard, Partey e Rice; Saka, Havertz e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta

Árbitro: Michael Oliver

Auxiliares: Stuart Burt e Dan Cook.

VAR: Peter Bankes

