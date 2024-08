Porto x Rio Ave: onde assistir, escalações e mais

Após vencer as duas primeiras partidas, o Porto busca a terceira vitória consecutiva no Campeonato Português para seguir na cola do atual campeão e líder Sporting. O Dragão recebe o Rio Ave, neste sábado (24), às 14h (de Brasília), no Estádio do Dragão, pela 3ª rodada. Com a vitória dos Leões, a equipe comandada por Vitor Bruno entra pressionada.

Veja a tabela do Campeonato Português!

Não é surpresa para ninguém que o favoritismo é dos donos da casa. O Porto apresenta neste início de temporada uma defesa sólida e um ataque forte. Assim, ainda não sofreram gols. O Rio Ave, por outro lado, tem enfrentado problemas defensivos. No histórico do confronto, os portistas venceram três de cinco embates e perderam apenas um, além de um empate.

O técnico Vitor Bruno deve ter os principais jogadores à disposição para o duelo. O único desfalque será Adriano Firmino, que foi expulso na partida anterior, além dos lesionados Ivan Marcando e Zaidu Sanusi. Já o Rio Ave, por outro lado, tem dúvida quanto a participação de Miguel Nóbrega. Assim, o restante da equipe deve ser a mesma da segunda rodada.

Porto x Rio Ave

3ª rodada do Campeonato Portugues

Data e horário: 24/08/2024

Local: Estádio do Dragão, em Porto

Porto: Diogo Costa; Martim Fernandes, Zé Pedro, Otávio, Galeno; Nico González, Varela; Jaime, Sousa, Namaso; Navarro. Técnico: Vitor Bruno

Rio Ave: Jhonatan; Pantalon, Santos, William; Tomé, Oudriri, Novais, Vrousai; Bondoso, Clayton, Morais. Técnico: Luis Freire

Onde assistir: ESPN 2 (TV por assinatura) e Disney + (streaming)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.