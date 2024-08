Benfica x Estrela Amadora: onde assistir, escalações e mais

Maior campeão da história do Campeonato Português, o Benfica não começou tão bem na temporada 2024/25. As Águias estrearam com derrota para o Famalicão, fora de casa, mas se recuperaram diante do Casa Pia com uma vitória tranquila por 3 a 0. Assim, chegam embalados para encarar o Estrela Amadora e buscam se aproximar dos líderes da competição.

Veja a tabela do Campeonato Português!

Após vencer a primeira no Campeonato Português, o Benfica busca a segunda vitória seguida para embalar e encostar nos líderes. O time comandado por Roger Schmidt ainda sente falta de Rafa Silva, que deixou o clube rumo ao Besiktas, da Turquia. Dessa forma, o ataque tem sido questionado, mas deu uma resposta com os três gols diante do Casa Pia na partida anterior.

O Estrela Amadora, por sua vez, subiu no ano passado e lutou contra o rebaixamento até o fim. A expectativa, inclusive, é que o cenário se repita nesta temporada. Portanto, deve encontrar dificuldades diante do Benfica. Para o jogo contra os Águias, a esperança da equipe são dois brasileiros: o goleiro Bruno Brígido e o atacante Rodrigo Pinho.

Benfica x Estrela Amadora

3ª rodada do Campeonato Português

Data e horário: 24/08/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa

Benfica: Samuel Soares; Alexander Bah, Tomás Araújo, António Silva, Carreras; Leandro Barreiro, Florentino Luís; João Mário, Prestianni, Aursnes; Pavlidis. Técnico: Roger Schmidt

Estrela Amadora: Bruno Brígido; Danilo Veiga, Miguel Lopes, Ferro e Nilton Varela; Alan Ruiz, Keliano, Bucca e Nani; Rodrigo Pinho e Kikas. Técnico: Filipe Martins

Onde assistir: ESPN (TV por assinatura) e Disney + (streaming)

