Zaracho vai passar por cirurgia e desfalca o Atlético

Zaracho passará por um procedimento cirúrgico no Atlético. Sem responder ao tratamento conservador, o argentino vai passar por operação, no sábado, para a correção de uma hérnia do esporte na região inguinal.

O meia-atacante será desfalque nos próximos jogos, incluindo a partida contra o Fluminense, no sábado, e diante do São Paulo, na quarta-feira. O clube não divulgou um prazo para retorno. O tempo de recuperação varia de 30 a 60 dias nesses casos.

O jogador tem um problema crônico no púbis. Contra o Inter, em 26 de julho, o meia-atacante saiu por conta de dores ainda no primeiro tempo. Chegou a ficar fora e, desde então, mesmo liberado pelo departamento médico, ainda sofre para ficar 100%.

Zaracho atuou somente o primeiro tempo contra o San Lorenzo e foi substituído pelo meia Bernard no intervalo. O Galo venceu com gol do zagueiro argentino Rodrigo Battaglia, aos 20 minutos do segundo tempo.

O argentino soma 28 jogos este ano pelo Galo, sendo 22 como titular. Ele não começava uma partida entre os 11 iniciais desde 26 de junho.

