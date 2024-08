Inter de Milão x Lecce: onde assistir, escalações, arbitragem

Inter de Milão e Lecce decepcionaram na estreia do Campeonato Italiano. Neste sábado (24/8), pela segunda rodada, se enfrentam às 15h45 (de Brasília), no Giuseppe Meazza. Atual campeã italiana, a Inter ficou no 2 a 2 com o Genoa, fora de casa. Já o time visitante foi bem pior. Em seus domínios, levou de 4 a 0 da Atalanta.

Onde assistir

Os canais ESPN 4 e Disney Premium transmitem a partir das 15h45 (de Brasília).

Como está a Inter de Milão

É provável que dois reforços da Inter de Milão entrem desde o início. Zielinski, destaque do Napoli nas últimas temporadas, e Taremi, atacante iraniano ex-Porto. O primeiro se recuperou de lesão e o segundo entrou durante o empate com o Genoa, na estreia. Caso o polonês seja escalado como titular, é provável que Dimarco vá para o banco. No no caso de Taremi, seria na vaga de Lautaro Martinez. Afinal, o outro atacante neste 3-5-2 do treinador Simone Inzaghi, Marcus Thuram, saiu-se muito bem na estreia, fazendo dois gols. Martinez, aliás, vive uma seca de gols na Inter.

Como está o Lecce

O técnico Luca Gotti tem força máxima para esta partida fora de casa. Mas tudo indica que ele deverá fazer algumas alterações no time que foi surrado, em casa, pela Atalanta. Provavelmente o treinador deve começar com atacante argentino Pierotti na vaga de Krstovic ou do recém-contratado Tete Morente. Além disso, terá uma estratégia de bastante fechada. Assim tentará evitar mais um resultado ruim neste início de campanha.

INTER DE MILÃO X LECCE

2ª Rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: 24/8/2024, 15h45 (de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza Milão (ITA)

INTERNAZIONALE: Sommer; Pavard, Acerbi e Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Técnico:

LECCE: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Gaspar e Gallo; Ramadani e Pierret; Morente, Rafia, Dorgu; Krstovic (Pierotti). Técnico:

Árbitro: Davide Di Marco

Auxiliares: Fabiano Preti e Mokhtar Gamal

VAR: Rosario Abisso

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.