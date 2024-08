Jornalista argentino se exalta: ‘Não vou tolerar cidade invadida por brasileiros’

Um jornalista argentino causou polêmica na internet ao dizer, durante um programa, que não vai tolerar que a cidade de Buenos Aires tenha uma “invasão de brasileiros”. Ele se referia a uma possível final da Libertadores entre dois times brazucas. Afinal, pela tabela da competição e pelos resultados até agora, existe uma possibilidade de que a grande decisão fique, por exemplo, entre Flamengo e Fluminense. E foi justamente numa pergunta sobre um eventual Fla-Flu, dentro do estádio Monumental de Nuñez, casa do River Plate, que o jornalista se exaltou: “Se acontecer uma final brasileira, peço demissão e vou embora. Eu não vou tolerar que a cidade seja invadida por brasileiros”.

A Argentina conta apenas com o River Plate na tentativa de conquistar o campeonato. Afinal, além do River, apenas equipes de outros países ainda estão no páreo. Ou seja, Atlético, Botafogo, Flamengo, Fluminense e São Paulo, ao lado do chileno Colo Colo e do uruguaio Peñarol.

A declaração repercutiu na web. E foram muitas as críticas ao jornalista. Desde internautas pedindo “humildade”, “respeito aos adversários” e “bom senso” até pessoas revoltadas com o tom nada amistoso do repórter e que, por isso, devolveram com comentários do tipo “jornalista imbecil”.

Os jogos das quartas de final da Libertadores serão em setembro: Fluminense x Atlético; Colo Colo (CHI) x River Plate (ARG); Botafogo x São Paulo; Flamengo x Peñarol (URU). Haverá partidas de ida e volta.

A grande final será no dia 30 de novembro, um sábado.

5 brasileiros e 1 argentino no páreo

O Flamengo conseguiu a classificação em 22/8, apesar da derrota por 1 a 0 para o Bolívar, em La Paz. Afinal, ganhou por 2 a 0 no duelo da ida e ficou com melhor saldo.

O Fluminense eliminou o Grêmio numa disputa de pênaltis, em 20/8, no Maracanã, avançando às quartas da Libertadores.

O Atlético garantiu presença nas quartas ao derrotar o San Lorenzo, numa disputa que o treinador Gabriel Milito achou mais difícil do que ele imaginava.

O Botafogo avançou às quartas ao empatar em 2 a 2 com o Palmeiras no Allianz Parque, e com direito a zoação contra o adversário.

E o São Paulo derrotou o Nacional no MorumBIS confirmando o favoritismo no jogo contra os uruguaios.

