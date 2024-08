Queimadas em São Paulo causam suspensão de jogo da Série B

As queimadas no interior paulista fizeram a prefeitura de Ribeirão Preto decretar a suspensão de todas as atividades esportivas ao ar livre neste fim de semana. Assim, os jogos de futebol que aconteceriam no sábado e no domingo passam por adiamento compulsório. São as partidas do Comercial, pelas oitavas de final da Copa Paulista, e do Botafogo-SP, contra o Guarani, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Os jogos seriam, respectivamente, nos estádios Palma Travassos e Santa Cruz (Arena Nicnet).

“A suspensão inclui as atividades autorizadas pelo Poder Público, especialmente os campeonatos de futebol profissional e maratonas”, determinou a administração municipal.

Desse modo, a Federação Paulista de Futebol também lançou um aviso sobre o decreto. E destacou que a decisão se deve às altas temperaturas e à baixa umidade relativa do ar, que afetam a qualidade de vida. Assim, os clubes e as autoridades se organizarão para o agendamento de novas datas.

O Botafogo-SP também divulgou nota para atestar o recebimento da ordem e a confirmação da suspensão do jogo.

Gabinete de crise por causa das queimadas

Os incêndios no interior do estado de São Paulo motivaram a criação de um gabinete de crise para tratar de problemas causados pelo fogo e pela fumaça. Afinal, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), houve mais de 2,3 mil focos entre os dias 22 e 23, um número sete vezes maior do que os incêndios que ocorreram na região no mês de agosto inteiro em 2023. O problema afeta, inclusive, as rodovias. Além disso, já causou a morte de duas pessoas que tentaram apagar as chamas no município de São José do Rio Preto.

As cidades mais afetadas são Pitangueiras, Altinópolis e Sertãozinho (SP), que juntas somam 203 focos. Em seguida, aparecem Pontes Geral, Urupês, Salmourão e Pontal, com 165 casos.

