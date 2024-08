Parma derrota o Milan e conquista primeira vitória no Italiano

Parma derrotou o Milan pela segunda rodada do Campeonato Italiano - (crédito: Foto: Piero Cruciati/AFP via Getty Images)

Em jogo de alta intensidade e diversas alternativas, o Parma venceu o Milan por 2 a 1, neste sábado (24), no estádio Ennio Tardini, em Parma, pela segunda rodada do Campeonato Italiano. Os gols foram marcados por Man e Cancelieri, para os anfitriões, e Pusilic, mara os visitantes. Com o resultado, o time da região da Emilia Romana conquistou sua primeira vitória na competição, chegando aos quatro pontos na tabela de classificação. Por sua vez, os rubro-negros anda não venceram e encerram a rodada com apenas um ponto.

Ambas as equipes jogam como visitantes na próxima rodada. O Parma vai ao sul do país enfrentar o Napoli e o Milan joga na capital diante da Lazio.

O Jogo

O Parma praticamente iniciou a partida vencendo por 1 a 0, isso porque, logo no segundo minuto, Valleri recebeu de Estevez na esquerda e cruzou para Man completar para o fundo das redes. Mesmo fora de casa, o Milan partiu para tentar o empate, mas criou poucas chances efetivas de igualar o marcador. Desse modo, ameaçou de fato em lance com Rejidres e em duas cabeçadas de Pavlovic.

Por se lançar ao ataque, contudo, o Milan acabou exposto a contra ataques e, assim, o Parma esteve próximo de dobrar a vantagem em lance com Sohm e Mihaila.

A segunda etapa manteve o ritmo da primeira. Em alta intensidade, o Milan inegavelmente seguiu atrás do empate. Contudo, permaneceu exposto aos velozes atacantes dos anfitriões. De tanto insistir, por fim, chegou ao empate aos 21. Rafael Leão tabelou com Theo Hernandez pela esquerda, recebeu na área e serviu Pusilic: 1 a 1.

Aos 33, afinal, o contra ataque do Parma surtiu efeito. Almqvist, que veio do banco, arrancou em alta velocidade pela esquerda e tocou para Cancelieri, outro que entrara na segunda etapa, recolocar os anfitriões na frente. O gol abateu o Milan, que, mesmo com mais posse de bola, pouco criou e não apresentou poder de reação.

Campeonato Italiano – 2ª Rodada

Sábado – 24/08

Parma 2 x 1 Milan

Udinese 2 x 1 Lazio

Inter x Lecce – 15h45

Monza x Genoa – 15h45

Domingo – 25/08

Fiorentina x Venezia – 13h30

Torino x Atalanta – 13h30

Napoli x Bologna – 15h45

Roma x Empoli – 15h45

Segunda-feira – 26/08

Cagliari x Como – 13h30

Verona x Juventus 15h45

* Horários de Brasília

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.