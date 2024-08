Barcelona vence, em casa, o clássico contra o Bilbao

Lamine Yamal (de frente) comemora o seu gol, o primeiro do Barcelona sobre o Bilbao - (crédito: Foto: lluis Gene/AFP via Getty Images)

Neste sábado, 24/8, rolou clássico espanhol entre Barcelona e Athletic Bilbao. O jogo foi no Estádio Olímpico, em Barcelona, valendo pela segunda rodada de La Liga. E neste jogo que marcou o reencontro dos dois garotos que fazem sensação na Europa, Nico Williams (Bilbao) e Lamine Yamal (Barça), os catalães ratificaram o favoritismo: venceram por 2 a 1. gols de Lamine Yamal e Lewandowski, com Sancet descontando de pênalti.

O Barcelona pula para seis pontos na tabela do Campeonato Espanhol. Já o Bilbao tem um ponto. Na próxima rodada, o Barça visita o Rayo Vallecano, enquanto o time basco receberá o Valencia.

Barcelona se impõe e vence

O Barcelona dominou os primeiros minutos e saiu na frente aos 24 com um belo gol de seu astro Lamine Yamal. O destaque da seleção espanhola campeã europeia recebeu pela direita, saiu da marcação e bateu de fora da área para fazer 1 a 0. Mas o Athletic fazia um bom trabalho com Nico Willams e, mesmo com seu irmão Inaki Wuilliams não conseguindo espaços na área, era perigoso. E chegou ao gol aos 42 minutos. Berenguer sofreu penalti de Cubarsí. Sancet cobrou e deixou tudo igual.

O segundo tempo foi de amplo domínio do Barcelona, que sufocou os bascos atacando sempre pelos flancos, com Lamine Yamal e Raphinha, que mais uma vez fez ótima partida. Assim, quase marcou numa cabeçada de Lewandowski na trave. Cada vez mais fechado, o Athletic tentava segurar o rival e contava com as boas defesas de Padilla. Mas, aos 29, não teve jeito. Após jogada pela esquerda Raphinha avançou pela esquerda, tocou para Pedri que, na linha de fundo cruzou para o arremate de Lewandowski, fazendo justiça ao melhor jogo dos donos da casa.

Jogos da 2ª rodada do espanhol

Sexta-feira (23/8)

Celta 3×1 Valencia

Sevilla 1×2 Villarreal

Sábado (24/8)

Osasuna 1×0 Mallorca

Barcelona 2×1 Athletic Bilbao

16h30 – Getafe x Rayo Vallecano

16h30 – Espanyol x Real Sociedad

Domingo (25/8)

12h – Real Madrid x Valladolid

14h – Leganés x Las Palmas

14h15 – Alavés x Betis

16h30 – Atlético de Madrid x Girona

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.